Astronaut berichtet in Speyer von der Zeit auf der Mir

Speyer. ESA-Astronaut Michel Tognini hält am Samstag, 25. März, im Technik Museum Speyer einen Vortrag über seine beiden Raumfahrtmissionen. Tognini war 1992 zur russischen Raumstation Mir und 1999 an Bord der US-amerikanischen Raumfähre Columbia ins Weltall geflogen. Sein Vortrag, der in Englisch präsentiert wird, findet von 14 bis 15 Uhr im Forum Kino des Museums statt. Der Vortag ist im regulären Eintritt inbegriffen.

Michel Tognini startete am 27. Juli 1992 zu seiner ersten Mission - die „Antares“. Als Flugingenieur flog er mit dem Raumschiff Sojus TM-15 vom Kosmodrom in Baikonur zur russischen Raumstation Mir. Mit seinen russischen Kollegen Anatoli Solowjew und Sergej Awdejew, der zwölften Mir-Stammbesatzung, koppelte er nach zwei Tagen an die Station an. Das Duo schloss sich der bereits an Bord befindlichen elften Besatzung von Alexander Wiktorenko und Alexander Kaleri an und führte 14 Tage lang ein gemeinsames sowjetisch-französisches Experimentprogramm aus den Bereichen Biomedizin, Technologie und Physik durch.

Dabei beschäftigte sich ein Experiment beispielsweise mit der Untersuchung von Blutdruck und Kreislaufregulierung sowie mit der Verteilung der Blutströmung in der Schwerelosigkeit und mit den Auswirkungen auf den Hormonhaushalt. Bei einem weiteren Experiment wurde die Anpassung der Sinnesorgane an die Weltraumbedingungen untersucht, während es bei einem zusätzlichen um Messungen des Strahlungsfeldes, das die Raumfahrer umgibt, ging.

Am 10. August 1992 kehrte Michel Tognini mit dem Raumschiff Sojus TM-14 zur Erde zurück. Er hatte bei seiner ersten Mission 13 Tage, 18 Stunden, 56 Minuten und 20 Sekunden im Weltraum verbracht und die Erde dabei 218 Mal umrundet.

Tognini startete am 22. Juli 1999 mit der US-amerikanischen Raumfähre Columbia zu seiner zweiten Mission. Dabei war er als Missionsspezialist der Mission STS-93 im Einsatz. Die Besonderheit dieser Mission lag unter anderem darin, dass mit Eileen Collins erstmals eine Frau Kommandantin einer Space-Shuttle-Mission war.

Die Hauptaufgabe der Crew bestand darin, das „Chandra“-Röntgen-Observatorium in den Weltraum zu befördern. Das Teleskop ermöglicht es Wissenschaftlern noch heute, exotische Phänomene wie explodierende Sterne, Quasare und schwarze Löcher zu untersuchen. Bereits wenige Stunden nach dem Start wurde „Chandra“ nach einem kurzen Systemcheck aus der Ladebucht mit dem Roboterarm (RMS) der Raumfähre herausgehoben und in den Weltraum ausgesetzt. Am 27. Juli 1999 landete die „Columbia“ nach knapp fünf Tagen auf Landebahn 33 der Shuttle Landing Facility (SLF) im Kennedy Space Center in Florida.

Michel Tognini verbrachte damit bei seiner zweiten Mission vier Tage, 22 Stunden, 49 Minuten und 34 Sekunden im Weltraum und erlebte dabei 80 Erdumrundungen.

In Summe brachte es der Franzose während seiner beiden Missionen auf 18 Tage, 17 Stunden, 45 Minuten und 54 Sekunden im Weltraum - bei 298 Erdorbits.

Eindrucksvolle Vita

Michel Tognini wurde am 30. September 1949 im französischen Vincennes geboren. Er erhielt 1970 von der Militärschule in Grenoble einen akademischen Grad im Fachbereich Mathematik und 1973 den Ingenieursgrad der französischen Luftwaffenakademie „Salon de Provence“, bevor er an der französischen Luftwaffenakademie „École de l’air“ die Ausbildung zum Kampfpiloten absolvierte.

Im September 1985 wählte ihn die französische Raumfahrtbehörde CNES in ihren Astronautenkorps aus und bereits im August 1986 wurde er als Ersatzmann für Jean-Loup Chrétien für die Mission „Mir-Aragatz“ nominiert. Daraufhin bereitete er sich ab November im Juri-Gagarin-Kosmonautentrainingszentrum im sowjetischen Sternenstädtchen auf die Mission vor. 1991 kehrte er an das Zentrum zurück, um das Training für die dritte französisch-russische „Antares“-Mission zu beginnen, die vom 27. Juli bis 10. August 1992 stattfand.

Für seine Weiterbildung zum Missionsspezialisten kam er 1995 zum Johnson Space Center nach Houston in Texas in den USA. Im Juli 1999 flog er an Bord der Raumfähre Columbia als Teilnehmer der Mission STS-93 zum zweiten Mal ins Weltall.

Im November 1999 wurde Tognini ESA-Astronaut, bevor er im Mai 2003 als aktiver Astronaut aus dem Europäischen Korps ausschied und von da an bis Dezember 2004 als Chef-Astronaut der ESA und damit Leiter der Abteilung im Europäischen Astronautenzentrum (EAC) in Köln tätig war. Von Januar 2005 bis zum 1. November 2011 war Michel Tognini schließlich Direktor des Europäischen Astronautenzentrums (EAC) in Köln. zg