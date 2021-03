Speyer. Am späten Freitagabend hat das Land Rheinland-Pfalz die „17. Corona Bekämpfungsverordnung (17. CoBeLVO)“ veröffentlicht, die an diesem Montag, 8. März, in Kraft tritt und die vergangene Woche durch Bund und Länder beschlossenen Regelungen in einer Rechtsverordnung umsetzt.

AdUnit urban-intext1

Parallel hat die Stadt Speyer ihre Allgemeinverfügung verlängert und die bestehende Maskenpflicht in der Innenstadt auf die Gilgenstraße und den Berliner Platz ausgeweitet, teilt die Kommune in einer Presseerklärung mit.

„Es handelt sich beim Berliner Platz um einen zentralen, häufig starkfrequentierten Platz. Wie der Kommunale Vollzugsdienst bei seinen Kontrollen in den letzten Wochen feststellen musste, wurden auf dem Platz die Abstandsvorschriften regelmäßig nicht eingehalten oder konnten aufgrund des großen Besucheraufkommens grundsätzlich nicht eingehalten werden. Da sich vor Ort ein Spielplatz befindet, verlassen viele Eltern den Spielplatzbereich, um in unmittelbarer Nähe ohne Maske und zum Teil in Gruppen zu verweilen“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Entscheidung.

Hinzu komme, dass Virusmutanten entscheidend das Infektionsgeschehen in der Stadt mitbestimmen würden. Da die Verwaltung auch angesichts der anstehenden Lockerungen seitens des Landes vor große Herausforderungen gestellt werde, müssten entsprechende Schutzmaßnahmen beibehalten und ergriffen werden.

AdUnit urban-intext2

Gemäß der Beschlüsse von Bund und Ländern werde der Lockdown grundsätzlich bis Sonntag, 28. März, verlängert. Gleichzeitig seien jedoch weitere Lockerungsschritte beschlossen worden, die eng an die jeweiligen Inzidenzwerte gekoppelt und durch einen Notbremsmechanismus abgesichert seien.

Fläche muss begrenzt werden

Nachdem der erste Öffnungsschritt bereits zum 1. März vollzogen worden ist, können ab diesem Montag, 8. März, Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte bundesweit öffnen, da sie ab sofort den Geschäften des täglichen Bedarfs gleichgesetzt werden, teilt die Stadt Speyer mit. Die Kundenzahl muss auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein weiterer für jede weitere 20 Quadratmeter Verkaufsfläche begrenzt werden.

AdUnit urban-intext3

Auch die bisher noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe sowie Fahr- und Flugschulen dürften wieder öffnen. Können nicht dauerhaft Masken getragen werden, seien ein tagesaktueller Schnelltest und ein Testkonzept für das Personal erforderlich.

AdUnit urban-intext4

Da Rheinland-Pfalz mit einer Inzidenz von derzeit 47,5 unter der Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liege, dürfe ab dem heutigen Montag auch der Einzelhandel unter Einhaltung der beschriebenen Begrenzung der Kundenanzahl öffnen, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch die bislang untersagte Warenauslage wird daher wieder in gewohnten Umfang gestattet. Auch Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten können öffnen. Kontaktfreier Sport ist in kleinen Gruppen mit bis zu zehn Personen im Freien wieder erlaubt.

Notbremse könnte greifen

Weiter heißt es in der Mitteilung der Stadt: Sollte der Inzidenzwert wieder über 50 steigen, aber unter 100 bleiben, darf der Einzelhandel zwar geöffnet bleiben, aber nur noch Termin-Shopping anbieten. Die Regelung sieht vor, dass jeweils ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nach Anmeldung in einem bestimmten Zeitraum einkaufen darf.

Auch Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten dürfen dann nur noch besucht werden, wenn die Gäste vorher einen Termin gebucht haben. Individualsport ist in diesem Fall nur noch mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten im Freien erlaubt.

Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz gar wieder über 100, treten die strengen Regeln erneut in Kraft, die bis zum 7. März gegolten haben – die sogenannte Notbremse greift.

Verschlechtert sich die Sieben-Tage-Inzidenz nach diesem Öffnungsschritt in dem Land oder der Region 14 Tage lang nicht und bleibt unter 50, dann dürfen auch die Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos öffnen. Der kontaktfreie Sport ist dann auch im Innenbereich erlaubt, Kontaktsport im Außenbereich.

Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 sind die beschriebenen Öffnungen und Lockerungen nur möglich, wenn die Besucher oder Gäste jeweils einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorweisen können. In der Außengastronomie ist außerdem eine vorherige Terminbuchung erforderlich. Steigt die Inzidenz wieder auf über 100, greift die Notbremse und es gelten erneut die alten Lockdown-Regeln.

Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz weitere zwei Wochen lang stabil unter 50, können wieder Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Menschen im Außenbereich und Kontaktsport in Hallen durchgeführt werden.

In Regionen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100, in denen der Einzelhandel bisher nur für das Termin-Shopping geöffnet war, kann dieser nun auch mit der bekannten Kundenbegrenzung geöffnet werden. Auch kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich ist dann wieder möglich.

Außerdem sind ab Montag Treffen mit bis zu fünf Freunden aus zwei verschiedenen Haushalten erlaubt– Kinder bis 14 Jahre zählen nicht für die Personenbegrenzung. In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner kann dies auf maximal zehn Personen und drei Haushalte erweitert werden. Kinder bis 14 Jahre sind hier ebenfalls ausgenommen.

„Ich bin froh, dass die durch den Lockdown hart getroffenen Branchen nun eine Perspektive haben. Umso wichtiger ist es aber, dass wir die geplanten Öffnungsschritte mit einer stringenten und gut durchdachten Schnellteststrategie begleiten und uns weiterhin die AHA-Regeln halten, damit wir nicht in eine Spirale aus ständigen Öffnungen und Schließungen geraten. Ich appelliere hier eindringlich an Bund und Länder, das dringend benötigte Konzept so schnell als möglich zu veröffentlichen, um den Menschen und auch den Kommunen und Kreisen die nötige Sicherheit zu geben“, führt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler aus.

Kostenlose Schnelltests

Das kostenlose Schnelltestangebot der Stadt Speyer in den Räumen der Jugendförderung wurde inzwischen auf vier Termine pro Woche ausgeweitet: jeden Dienstag, von 17 bis 19 Uhr, jeden Mittwoch, von 18 bis 20 Uhr, jeden Donnerstag, von 17 bis 19 Uhr sowie jeden Samstag, von 11 bis 15 Uhr.

Für alle nicht-medizinischen Fragen steht von Montag bis Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und von Montag bis Donnerstag darüber hinaus von 13.30 bis 16 Uhr das Bürgertelefon der Stadt Speyer unter 06232/14 13 12 zur Verfügung. zg