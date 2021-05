Auf dem Parkplatz gibt’s den Piks

Speyer. Es ist schon eine skurrile Situation. Einerseits ist eine Menge Impfstoff auf Lager, andererseits gibt es genug Impfwillige, die aber noch nicht berechtigt sind. Beim Vakzin handelt es sich um das von Astrazeneca, das nach den zahlreichen Meldungen, Empfehlungen und Rücknahmen mit Vorurteilen belastet ist und schwer wie Blei in vielen Praxen liegt – und nun für alle Altersgruppen freigegeben wurde. Und offenbar gibt es auch genügend Menschen, die die gerne ihren Piks erhalten wollen, aber kaum Aussicht auf einen Termin haben.

Um diese beiden Gruppen zusammenzubringen, hat sich das medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Speyer eine unbürokratische, aber naheliegende Lösung einfallen lassen: Am kommenden Sonntag, 16. Mai, findet bei Bö Fashion/Edeka Stiegler in der Auestraße/Hasenpfühlerweide eine „Drive-Thru-Impfung“ statt, die unter der Leitung von Professor Dr. Gerald Haupt, Chefarzt und Leiter des St. Vincentius-Krankenhauses, stattfindet. Unterstützer sind Bödeker Fashion, Edeka Stiegler und die Ludwig-Apotheke. Die Impfzeit ist von 9 Uhr bis 16 Uhr. Es stehen rund 1500 Impfdosen zur Verfügung. Die Impfung erfolgt auf dem Parkplatz von Bö Fashion, gegenüber beim E-Center können die Impflinge 15 Minuten warten, damit die Ärzte bei möglichen Spontanreaktionen sofort eingreifen können.

Rund 15 Mediziner und Pflegekräfte aus dem St. Vincentius-Krankenhaus sollen im Einsatz sein, dazu kommen noch freiwillige Mitarbeiter von Bödeker, die die Aktion gerne ehrenamtlich unterstützen.

Die Anfahrt erfolgt über die Aue-straße, die Abfahrt über Nachtweide und Tullastraße. Jeder über 18 Jahre, der geimpft werden will, kann ohne Anmeldung kommen. Die Beteiligten rechnen mit einem großen Andrang, deshalb wird eine rechtzeitige Anfahrt empfohlen. az/zg

