Auf den Spuren Franz von Assisis

Speyer. „Auf nach Assisi“ heißt es in diesen Tagen für rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diözesanwallfahrt des Bistums Speyer. Jetzt starteten bereits die beiden Wandergruppen per Fernreisebus. Diese Wallfahrer werden sich während einer viertägigen Wanderung auf dem Franziskusweg von Norden über Gubbio und Pietralunga und von Süden über die Schwetzinger Partnerstadt Spoleto und Spello der „Perle Umbriens“, wie die Stadt Assisi auch genannt wird, nähern. Am 17. Oktober folgt die Busgruppe, einen Tag später bricht die Flugpilgergruppe gen Italien auf.

Aufs Wandern freuen sich etwa Elisabeth Catoir, Rosemarie Berger und Stefan Schwarzmüller, die am frühen Morgen am Landauer Hauptbahnhof auf die Reisebusse nach Italien warten: „Ich habe bisher alle Wallfahrten mitgemacht. Und als die Ausschreibung für Assisi kam, habe ich mich sofort angemeldet“, berichtet Elisabeth Catoir freudestrahlend. Sie war schon einmal in Assisi – auch mit einer Pilgerreise. Für dieses Mal hat sich Catoir vorgenommen, auf den Monte Subasio, den Hausberg von Assisi, zu gelangen. „Wenn ich da hochkomme“, sagt die Seniorin mit einem Augenzwinkern. „Wir helfen dabei“, sagt Stefan Schwarzmüller Unterstützung zu. Er ist als geistlicher Reiseleiter auf der Wanderroute Süd eingeteilt.

„Es ist das erste Mal, dass ich so etwas mache – ich freue mich, bin aber auch etwas aufgeregt.“ Doch Stefan Schwarzmüller ist vom Fach. Der Pastoralreferent arbeitet in der Aus- und Fortbildung von Religionslehrern und Seelsorgern und ist selbst als Religionslehrer tätig. Als spirituelle Impulse unterwegs hat er einiges vorbereitet, worauf sich seine Wandergruppe freuen kann. „Weil wir auf Spuren des heiligen Franz laufen, habe ich auch einen Franziskus dabei“, verrät Schwarzmüller und zieht aus einer Umhängetasche eine biblische Erzählfigur hervor: in brauner Kutte, mit Tau-Kreuz um den Hals und mit grauen Haaren.

Den Heiligen kennenlernen

Die Figur hat Schwarzmüller selbst geschaffen. Sie wird die Wandergruppe begleiten, immer dann, wenn Stefan Schwarzmüller aus Franziskus‘ Leben erzählen wird. „Ich habe ein paar Geschichten zu Franz von Assisi zusammengetragen, auch Unbekannteres.“ So können die Wallfahrer Franz – und auch Klara von Assisi, wie Stefan Schwarzmüller betont – Schritt für Schritt besser kennenlernen.

Auf der nördlichen Wanderroute wird Rosemarie Berger unterwegs sein. Vor drei Jahren pilgerte sie mit dem Bistum nach Santiago de Compostela. „Damals war ich Pilger-Einsteigerin, da wollte ich einfach mal nach Santiago.“ Jetzt freut sich Berger auf Assisi und das Pilgern dorthin mit anderen in der Gruppe. „Ich genieße die geistlichen Impulse unterwegs, das Begleitetsein und die Begegnung mit den Leuten in der Gruppe. Das ist etwas Besonderes.“

Zum ersten Mal auf einer Diöze-sanwallfahrt mit dabei ist das Ehepaar Annette und Dr. Wolfgang Appel. „Wir haben uns für die klassische Mitte entschieden“, verrät Wolfgang Appel schmunzelnd. „Es gab Routen mit 40, 60 und 80 Kilometern Wegstrecke, wir wollen 60 Kilometer machen.“ Statt den Herbst-Wanderurlaub zu planen, hätten sie sich für die Wallfahrt angemeldet. „Ich glaube, wir haben da das richtige Verhältnis zwischen Andacht und Entspannung gewählt.“ Auch das kulturelle Programm vor Ort in Assisi spricht die Appels an. „Wir freuen uns sehr auf diese Tage.“

Spätestens in Assisi werden alle Wallfahrer auf den Spuren der Heiligen Franziskus und Klara wandeln und deren Wirkungsstätten kennenlernen, so unter anderem auch die Kirche San Francesco. Zwei Ausflüge führen nach La Verna, Gubbio und zum Kloster Greccio, eine spirituelle Bereicherung verspricht der Besinnungsnachmittag zu franziskanischen Themen. Kulinarisch geht es bei einem Besuch eines Weingutes oder bei Stadtrundgängen zu. Ein Mann in Assisi dürfte sich ganz besonders auf die große Wallfahrtsgruppe aus der Pfalz und der Saarpfalz freuen: Es ist Bruder Thomas Freidel, der aus dem vorderpfälzischen Fußgönheim stammt und in Assisi für die Franziskaner die geistliche Begleitung deutscher Pilger verantwortet.

Projektchor und Bischof vor Ort

Ein erster Höhepunkt ist das Treffen aller Wallfahrtsgruppen am Dienstag, 18. Oktober, in Assisi. Daran schließen sich als weitere Wallfahrtsereignisse die gemeinsamen Gottesdienste mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann an. Um diese feierlich zu gestalten, hat sich eigens ein Projektchor gegründet. Am 22. Oktober geht es dann für alle Gruppen wieder zurück in die Heimat.

In den vergangenen Jahren hat das Bistum Speyer im dreijährigen Rhythmus zu solchen größeren Diözesan-Wallfahrten eingeladen, zuletzt 2019 ging es nach Santiago de Compostela und über die uralten Jakobspilgerwege. Vormalige Wallfahrten führten nach Rom oder nach Lourdes. is