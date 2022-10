Auf die Bremse drücken bei Energiekonsum

Speyer. Alle Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung sind in Speyer zurzeit umgesetzt. Ein Sechs-Phasen-Plan als Vorgangskatalog bei einer sich verschlechternden Gas- und Stromlage steht. Bei der Medieninformation über die aktuelle Situation äußerten die Akteure einen Appell gleich mehrfach: Sparen muss sowohl für den öffentlichen Dienst und die Firmen, aber auch für die Privathaushalte gelten.

„Wir müssen jetzt schon auf die Bremse drücken“, warnte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter G. Eymann vor leichtfertigem Umgang mit den Ressourcen. In der vergangenen Woche, als die Temperaturen sanken, sei ein deutlicher Mehrverbrauch festgestellt worden – zu hoch, wie der Gemeinde- und Städtebund kommentierte.

„Es hat dramatische Folgen, wenn wir bei dem Gasverbrauch bleiben“, machte Eymann deutlich. Um dem zu entkommen, müssten 20 Prozent über alle Bereiche hinweg eingespart werden und zwar auch von den Privaten. Auf einen solidarischen gesamtgesellschaftlichen Schulterschluss hofft Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). In Gebäuden der Stadt, in Kulturstätten und Verwaltungsräumen sei die Temperatur auf 19 Grad abgesenkt, die Trinkwassererwärmung sei abgeschaltet, ebenso wie die Beleuchtung von Gebäuden und Denkmälern.

„Zudem findet der hydraulische Abgleich statt“, sagte Seiler. Im Haushalt sollen Finanzmittel eingestellt werden, um diesen weiterhin zu tätigen. Geplant ist die Temperaturabsenkung in Sporthallen sowie das Abstellen des Warmwassers. „Außerdem werden wir in den Herbstferien die Anpassung der Raumtemperatur in weiterführenden Schulen prüfen“, kündigte die OB an. Eine Nachregulierung behalte sich die Verwaltung vor.

Teilschließungen ausgeschlossen

Ausgeschlossen sei dahingegen zurzeit die Teilschließung von Verwaltungsgebäuden, Kulturstätten und Jugendzentren. „Solange es geht, werden wir alles am Laufen halten und Dienstleistungen anbieten“, unterstrich Eymann. Erst wenn sich Lage zuspitzt, werde sich die Verwaltung auf die Kernkompetenzen beschränken müssen.

„Zu Hause auf 19 Grad setzen“

Wolfgang Bühring, Geschäftsführer der Stadtwerke Speyer, merkte an: „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Probleme oder Anzeichen von Störungen, weder in der Gas- noch in der Stromversorgung. Alle Anlagen laufen, das Personal ist in ausreichender Zahl verfügbar.“ Die Gasspeicher in Deutschland seien aktuell zu 93 Prozent gefüllt. Vorausschauend sollten die Bürger jedoch jetzt schon damit anfangen, nur so viel Gas zu verbrauchen, wie sie unbedingt brauchen. „Wenn man zu Hause auf 19 Grad setzt, hat man schon ein großes Potenzial, das eingespart werden kann“, betonte Bühring.

Er wies darauf hin, dass auf lange Sicht kein Gas aus Russland zu erwarten sei. Auf Lieferungen aus Frankreich, Belgien und Norwegen müssen die SWS setzen. „Es gibt positive Signale, dass die Flüssiggas-Terminals dort schneller gebaut werden können als angenommen“, warf Bühring ein und machte deutlich, dass es nicht nur um eine Gas-, sondern auch um eine Stromkrise geht.

„Der Markt ist gezeichnet von Liquidität“, sagt Bühring. Handeln sei nicht mehr möglich, Preisstabilität gebe es nicht mehr. Das sieht der SWS-Chef als Gefahr für einige Wirtschaftsunternehmen, vor allem für diejenigen, die keine Vorsorge getroffen haben. Von Insolvenzen und daraus folgend von Forderungsausfällen mit großen Beträgen geht Bühring aus.

Bei einer Gasmangellage sollten die Menschen nicht sofort auf Strom setzen, mahnte er. Eymann warnte die Bevölkerung vor unüberlegten Alternativen zum Heizen wie dem Einweggrill in geschlossenen Räumen. „Das kann fatale Folgen haben“, untermauerte er. Wer alte Feuerstätten reaktivieren möchte, sollte diese zuvor unbedingt vom Schornsteinfeger prüfen lassen.

„Bereiten Sie sich auf die Notlage vor, aber machen Sie das mit Sinn und Verstand“, stellte Eymann heraus. Seiler lenkte ein, dass die Stadt auch hinsichtlich der Weihnachtsbeleuchtung reduzieren werde.