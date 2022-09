Auf Erkundungstour in Palästina

Speyer. Seit Montag ist die Speyerer Bürgermeisterin Monika Kabs zusammen mit der Partnerschaftsbeauftragten Sabrina Koob unterwegs in Palästina, um Kontakte zur Stadt Jericho neu zu knüpfen, die aufgrund der pandemischen Lage in den zurückliegenden zwei Jahren abgerissen waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Organisiert wird diese Informationsreise durch die palästinensischen Gebiete von „Engagement Global“, einem von der Bundesregierung und vom Städtetag unterstützten Service für Entwicklungsinitiativen. Mit dabei sind kommunale Vertreter aus ganz Deutschland – aus Stendal, Bad Oldeslohe, Moers, Neuwied und Speyer. Die meisten sind zum ersten Mal in Palästina und beeindruckt von der Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Menschen vor Ort. Nach der Anreise gab es einen Vortrag der Konrad-Adenauer-Stiftung zur Lage in den palästinensischen Gebieten. Am Dienstag haben sich Vertreter aus den jeweiligen Projektkommunen getroffen, begleitet von einem Workshop mit möglichen Themenschwerpunkten in der weiteren Zusammenarbeit. Die beiden Speyererinnen und die Partnerschaftsbeauftragte der Stadt Jericho, Wiam Erikat, haben über mögliche Kooperationen gesprochen. Im Anschluss besuchte die Gruppe das Grabmal von Yasser Arafat und stattete derAltstadt von Ramallah einen Besuch ab.

Am Mittwoch ging es dann noch nach Jericho selbst. Dort gab es Gespräche mit Bürgermeister Abdelkarim Sedir, eine Stadtbesichtigung und der Besuch Besuch von sozialen Einrichtungen und einem Kindergarten standen auf dem Programm. zg