Auf fliegendem Teppich in den Sonnenaufgang

Speyer. Kein Wunder, dass Jack Lousma mit 85 noch fit ist: Vor 48 Jahren hat der Mann aus den USA für eine Erdumrundung auf dem Fahrrad gerade mal 90 Minuten gebraucht. Zugegeben: Er hätte dafür nicht in die Pedale treten müssen. Denn als Besatzungsmitglied der Raumstation Skylab II umrundete er den Planeten ohnehin 16-mal am Tag. In zwei jeweils eineinhalbstündigen Vorträgen hat er im Forum des Technik-Museums Speyer seine Zuhörer mit auf eine Reise in die „graue Vorzeit der Raumfahrt“ genommen, wie er es verschmitzt formuliert.

Angesichts der Routine, mit der heute Menschen ins All reisen, muten manche der Bilder, die der studierte Luftfahrttechniker zeigt, der insgesamt 67 Tage seines Lebens im Weltall verbracht hat, rührend nostalgisch an. Etwa die Dusche, die er im Skylab nutzte und die lausig kalt gewesen sei. Die Raumstation sei aus den Überbleibseln des Apollo-Programms zusammengestellt worden, das für Lousma zu früh endete. „Ursprünglich waren 20 Flüge geplant, doch die ersten 17 waren so erfolgreich, dass der Rest gestrichen wurde.

Also wurde der frühere Aufklärungspilot, der 1966 von der Nasa als Astronaut ausgewählt wurde und den Unterstützungsmannschaften für die Apollo 9, 10 und 13 angehörte, Teil des Teams, das erforschen sollte, wie eine große Raumstation konstruiert sein muss und wie Menschen einen Langzeitaufenthalt im All verkraften. „Bis zu dem Zeitpunkt waren 15 Tage die längste Dauer und nun ging es darum, das über Monate oder bis zu einem Jahr auszudehnen.“

Schlafen wie in der Telefonzelle

Also zog Lousma schon zum Training in eine kleine Kapsel, in denen er mit zwei Kameraden essen, an Experimenten arbeiten, schlafen und das Entsorgungsproblem lösen musste. „Unsere Schlafkammer war so groß wie zwei Telefonzellen – falls noch jemand weiß, was das ist.“ Der meiste Platz in der Kapsel ist den Experimenten vorbehalten. Die Energie lieferten schon 1973 Photovoltaikmodule, die stets auf die Sonne ausgerichtet wurden.

Charmant umschreibt der vierfache Vater die Umstände der Ernährung im All: „Wir hatten 60 verschiedene Nahrungsartikel dabei, die meisten wurden mit Wasser gemischt. Alles wurde peinlich genau aufgezeichnet: was in den Körper hineinkam und auch, was ihn wieder verließ.“ Man brauchte Erkenntnisse, wie welche Mineralien und Vitamine verarbeitet werden.

Skylab war schon im Orbit, als Lousmas zweimonatiger Aufenthalt begann. Der Start mit der Saturnrakete habe sich angefühlt, „als fahre man mit einem Leihwagen über Eisenbahnschwellen“. Doch dafür belohnten atemberaubende Aussichten die Astronauten. Unvergleichlich seien die Eindrücke der Außenbordeinsätze, der „Spacewalks“ gewesen, die der Reparatur und Überprüfung der Station 415 Kilometer über der Erdoberfläche dienten.

„Keine Vibration, kein Geräusch, nichts bewegt sich im Wind – es ist, wie auf einem fliegenden Teppich in den Sonnenauf- und -untergang zu schweben. Du willst da draußen bleiben, solange du kannst, also sagst den anderen, dass du noch mehr reparieren musst“, schwärmt Lousma auch noch 48 Jahre nach dem Einsatz.

Festgeschnallt auf dem Laufband

Man könnte dem Space-Senior stundenlang zuhören, wenn er von den Experimenten mit zwei Kreuzspinnen, vier Mäusen, Mücken und Essigfliegen, ja sogar in einem Plastiksack schwimmenden kleinen Fischen berichtet, von den Fitnesseinheiten mit dem Radtrainer und dem Laufband, auf dem er mit vier Bänder festgeschnallt werden musste, um nicht abzuheben, oder von der medizinischen Grundausbildung („Jeder wusste, der andere ist ein mindestens genauso schlechter Arzt wie man selbst, also blieben alle lieber gesund“).

Doch es gilt ja noch von der zweiten Mission zu berichten: als Kommandant der Raumfähre Columbia. Die achttägige Mission 1982 war der dritte Testflug des Space Shuttles, das Flüge in den Weltraum deutlich kostengünstiger machen sollte als die nicht wiederverwendbaren Trägerraketen. Was wegen hoher Instandsetzungskosten bekanntlich nicht gelungen ist. An Jack Lousma lag es nicht: Er brachte die Columbia sicher auf die Erde in White Sands zurück.