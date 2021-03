Speyer. „Wegen der weiterhin geltenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie muss leider auch das Osterferienprogramm der städtischen Jugendförderung in der Walderholung und an anderen dezentralen Standorten in diesem Jahr ausfallen“, heißt es in einer Presseerklärung.

„Wir sind alle traurig darüber, dass das Osterferienprogramm nicht wie geplant stattfinden kann, allerdings können wir, anders als im Sommer, schon wetterbedingt nicht auf ausreichend geeignete Standorte zurückgreifen, um dort ein Alternativprogramm zu schaffen“, bedauert Bürgermeisterin Monika Kabs.

Damit trotzdem keine Langeweile aufkomme, sollen die Kettcar-Touren, die bereits vergangenes Jahr in den Oster- und Herbstferien äußerst erfolgreich stattgefunden haben, auch diesmal wieder angeboten werden.

Von Montag, 29. März, bis einschließlich Sonntag, 11. April, starten die Touren täglich von 10 bis 17 Uhr im Halbstundentakt. Familienkönnen sich die Kettcars für eine Stunde reservieren. Das Angebot ist für die Teilnehmer kostenfrei. Als kleines Osterspecial kann man sich während der Tour rund um die Walderholung zusätzlich auf Ostereiersuche begeben.

Um die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen zu gewährleisten, richtet sich das Angebot ausschließlich an Familien, also Angehörige eines einzigen Hausstandes. Ehrenamtliche Helfer werden die Kettcars auf dem Gelände der Walderholung an die Familien ausgeben und die Fahrzeuge nach jeder Benutzung gründlich desinfizieren.

Durch die vorab gebuchten Zeiten ist gewährleistet, dass sich weder Warteschlangen bilden, noch mehrere Gruppen auf dem Gelände zusammentreffen. zg

Info: Terminreservierungen sind über www.jufö.de möglich.