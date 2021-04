Aufbrezeln und aufblühen

Speyer. Eine Stadt bewirbt sich für die Landesgartenschau 2026. Am Samstag, 17. April, von 10 bis 13 Uhr startet die erste große Bürgerbeteiligung zur Bewerbung – pandemiebedingt leider nur online über die Videokonferenzsoftware Zoom. Einwählen können sich interessierte Bürger zum Startzeitpunkt unter www.speyer.de/buergerbeteiligung -zur-landesgartenschau.

„Eine Landesgartenschau kann es nur mit den Speyererinnen und Speyerern und in deren Sinn geben. Ein Projekt dieser Größe braucht in jeder Phase der Planung und Umsetzung Partizipation. Nur so erhalten wir am Ende ein Ergebnis, von dem die Stadt und ihre Bürger in größtmöglicher Weise profitieren. Ich möchte alle Interessierten dazu aufrufen, sich zu informieren, einzubringen, mit dem Planungsteam ins Gespräch zu kommen und die eigenen Wünsche und Anregungen für eine Landesgartenschau in Speyer einzubringen“, so der Appell von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Mit dem Slogan „Aufbrezeln – aufblühen“ beginnt die Bürgerbeteiligung. © Stadt

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wird das städtische Projektteam um Steffen Schwendy (Grünflächenplanung) und Julia Kafitz (Stadtplanung) gemeinsam mit Vertretern des Planungsbüros, das die Machbarkeitsstudie zur Landesgartenschau 2026 durchführt, den aktuellen Stand der Bewerbung, das Verfahren sowie den Weg zur Machbarkeitsstudie skizzieren. Im Anschluss werden die Teilnehmer in drei Diskussionsgruppen zu den Themen „Kernfläche Kurpfalzkaserne“, „Ankerfläche Innenstadt“ und „Korridore/Mobilität“ aufgeteilt.

Unter Moderation und Beteiligung von Stadt und Planungsbüro diskutiert jede Gruppe für 25 Minuten. Im Anschluss wechseln die Teilnehmer die Diskussionsräume, sodass am Ende jeder die Gelegenheit hatte, sich zu allen Themen zu äußern. Anschließend finden sich alle zu einer gemeinsamen Abschlussbesprechung im digitalen Plenum ein. Die gesammelten Ergebnisse werden in die weitere Planung und Konzepterstellung einfließen.

Mit der Durchführung der Machbarkeitsstudie wurde das erfahrene Planungsbüro RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, das im Bereich Tourismus und Freizeit mit der Beratungsfirma ift Freizeit und Tourismusberatung GmbH zusammenarbeitet, verpflichtet. zg

Info: Unter www.speyer.de/landesgartenschau2026 finden Interessierte jederzeit einen Überblick über das Gesamtprojekt.

