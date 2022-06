Aufleben nach der Corona-Pandemie

Speyer. Bei der Jugendförderung in Speyer ist wieder viel los. Mit Unterstützung des Förderprogrammes „Aufleben nach Corona“ wurden und werden neue und vor allem kostenfreie Angebote ins Leben gerufen. Zum Auftakt konnte der Jugendstadtrat eine politische Bildungsfahrt nach Straßburg unternehmen und das Europäische Parlament sowie den Europarat besuchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weiter ging’s am Skatepark Nord unter dem Motto: „Sag mir, wo die Party ist“, als fleißig gebastelt, geskatet und gesprayt wurde. Über das Programm „Aufleben“ konnten Black-Book-Corner und Urban-Gardening-Workshops geboten werden.

Weiterhin gibt es sogenannte Corner-Partys an den verschiedenen Mobil-Standorten. In Speyer-West stieg die erste Party am 12. Mai. Weitere werden am Platz der Stadt Ravenna und am Skatepark stattfinden. Darüber hinaus profitieren auch die ehrenamtlichen Betreuer des Sommerferienprogramms für Grundschulkinder vom Förderprogramm. Sie erwartet ein kunterbuntes Wochenende voller Spaß, Spiel und regem Austausch.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Projekt „Aufleben mit Buja“ findet im Juni statt. Mit verschiedenen Graffiti- und Schablonentechniken werden Kunstwerke auf Leinwänden erstellt. Bei diesem Projekt sind noch wenige Plätze frei. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren.

Auch das Kinderkino kann finanziert werden. Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren können kostenlos an einer Filmvorführung und einem anschließenden Bastelangebot teilnehmen. Weitere Infos sind unter www.jufö.de zu finden. zg