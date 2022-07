Aufmerksamkeit für die „Geschwisterkinder“

Speyer. Der Verfügungsfonds Soziale Stadt Speyer-Süd hält jährlich 10 000 Euro für Kleinprojekte von Privatleuten und Institutionen im Stadtteil bereit, die einer nachhaltigen Gestaltung und Evaluation der Projekte sowie der Vernetzung vom Quartiersmanagement dienen. So wurde jetzt mit 4940 Euro der Aufbau des Projekts „Geschwistertage“ durch die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt gefördert. Das Angebot richtet sich an Kinder, die ein chronisch erkranktes oder behindertes Geschwisterkind haben und bietet diesen die Möglichkeit, ein spannendes Themenwochenende zu erleben und selbst im Mittelpunkt zu stehen.

Rund drei Millionen Kinder in Deutschland leben mit einem chronisch erkrankten oder behinderten Geschwisterkind; rund zwei Millionen davon sogar mit einem schwer chronisch erkrankten oder behinderten Geschwisterkind. In den Familien spielt zwangsläufig das kranke oder behinderte Kind eine zentrale Rolle. Gesunde Geschwister erfahren häufig weniger Aufmerksamkeit. Auch lastet auf ihnen ständig der Druck, funktionieren zu müssen und unauffällig zu sein, weil der Bruder oder die Schwester die Familie stark beansprucht.

Emotionale Vernachlässigung

Gemeinsam entwerfen Kinder ein schönes Mosaik. © Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt

Dieser Belastung halten nicht alle Geschwisterkinder stand. Die hauptsächlichen Risiken für Geschwister behinderter Kinder sind Überforderung und emotionale Vernachlässigung. Viele Eltern erwarten von ihren nichtbehinderten Kindern schon früh viel Selbstständigkeit und Rücksichtnahme. Und auch die Kinder selbst wollen den Eltern ja dann möglichst keine Sorgen bereiten, was leicht zu einer Selbstüberforderung führen kann. Kinder in ihren besonderen Lebenssituationen zu unterstützen, das ist Ziel des Projektes „Geschwistertage“ der Lebenshilfe. Das Gruppenangebot möchte Kindern und Jugendlichen Zeit und Raum geben, um Fragen zu stellen, offen über Sorgen reden zu können, zu hören, dass es Gleichaltrigen ähnlich ergeht, zu lernen, die Geschwister und die familiäre Situation besser zu verstehen, zu erfahren, wie man mit schwierigen Situationen umgehen kann und mal selbst im Mittelpunkt zu stehen.

Die ersten „Geschwistertage“ stieg jetzt für Kinder zwischen fünf und acht Jahren mit dem Thema Unterwasserwelt und war ein guter Erfolg. Das zweite Aktionswochenende richtet sich an Kinder zwischen neun und zwölf Jahren und findet am 1. und 2. Oktober im Quartiersbüro in der Windthorststraße statt. Gemeinsam begeben sich die Teilnehmenden dann auf eine Reise ins Weltall. Dort erwarten die Kinder spannende Spiele, Bastelaktionen, interessante Gespräche und zum Abschluss ein toller Ausflug. Es wird ein Beitrag von acht Euro erhoben.

Bei einer öffentlichen Aktion im Frühjahr sollen weitere Kinder aus Speyer-Süd einbezogen werden, um eine nachhaltige Wirkung und die Vernetzung von Familien untereinander zu ermöglichen. zg

Info: Verbindliche Anmeldungen sind bis zum 9. September per E-Mail an Vanessa.Kuntz@lebenshilfe-sp-schi.de möglich.