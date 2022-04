Auftakt erst Mitte Juni

Speyer. Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause hätte die beliebte Reihe „Konzerte am Nachmittag“ nun wieder aufgenommen werden sollen. Leider muss das für kommenden Mittwoch, 6. April, geplante Auftakt-Konzert jedoch krankheitsbedingt abgesagt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Nachholtermin für das Musette-Konzert im Duo Querflöte und Akkordeon mit Christa Bernardi und Denise Weindel werde mit dem Programm für das zweite Halbjahr bekannt gegeben.

Somit findet das erste „Konzert am Nachmittag“ in diesem Jahr am Mittwoch, 22. Juni, um 15 Uhr im Historischen Ratssaal statt. Unter dem Motto „Zwischen Sonne und Mond“ präsentieren die Speyerer Sängerin Almut-Maie Fingerle und der in Karlsruhe lebende Pianist Dr. Stephan Aufenanger klassische Lieder und mehr.

Zur angemessenen Tageszeit

Die im Jahr 2007 vom Seniorenbüro initiierte Reihe „Konzerte am Nachmittag“ ist fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Speyer und wird neuerdings vom städtischen Kulturbüro organisiert. Sie soll Seniorinnen und Senioren weiterhin die Möglichkeit geben, zu einer für sie angemessenen Tageszeit, am kulturellen Leben teilzuhaben und Musik in all ihrer Vielfalt zu genießen. zg

