Auftanken für die Seele

Speyer. Die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer beteiligen sich zu Pfingsten an der bundesweiten Kampagne „Ich brauche Segen – Segen tanken auf Alltagswegen“. Dabei würden Menschen über Sticker dazu eingeladen, den christlichen Segen als Kraftquelle für den Alltag zu entdecken, hieß es in einer gemeinsamen Presseerklärung in Speyer. Ein Sticker mit einem QR-Code, der etwa an Bäckereien, Tankstellen oder Geschäften angebracht werden könne, führe auf eine Internetseite. Dort könne man Segenssprüche hören und lesen.

AdUnit urban-intext1

„Wir wollen möglichst viele Alltagsorte zu ,Segenstankstellen’ machen“, erklärten Thomas Kiefer, Leiter der Abteilung Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen des Bistums Speyer, und Pfarrer Thomas Borchers vom Missionarisch-Ökumenischen Dienst der Landeskirche in Landau. Viele sehnten sich gerade in der Corona-Pandemie nach etwas, was der Seele guttue und ihnen Kraft und Mut gebe. Der christliche Segen sei eine solche Kraftquelle. Auf dem Sticker befindet sich auf goldenem Hintergrund der schlichte Satz: „Ich brauche Segen.“ epd