Ausdauer, Geduld und Glaube

Speyer. Gabriele Kemper eröffnete als Vorsitzende die Diözesanversammlung mit einer Frage: „Habe ich Hoffnung für unsere Kirche – in Deutschland und im Bistum? Ich bin zuversichtlich, dass wir das Gute an unserem Glauben behalten werden und damit die Gemeinschaft unserer katholischen Kirche lebendig halten können.“ Damit bezog sie sich auf die aktuelle Lage und die anstehenden Veränderungen im Bistum. „Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, um die Synodalität im Bistum Wirklichkeit werden zu lassen“, begrüßte Kemper den neuen Generalvikar Markus Magin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ohne Hoffnung für unsere Kirche und ihre Fähigkeit, den Auftrag von Jesus Christus zu erfüllen, hätte ich die Frage von Bischof Wiesemann, ob ich Generalvikar werden wolle, nicht bejahen können“, bekräftigte Magin: „Ausdauer, Geduld und Freude am Glauben sind bei den großen Herausforderungen die bevorstehen, hilfreiche Tugenden“, meint er. „Das Wichtigste ist, dass wir im Glauben als Gemeinschaft verbunden sind“, ergänzt Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann: „Christus selbst ist es, der uns immer wieder nach vorne blicken lässt.“

Auf Wunsch einiger Mitglieder der Diözesanversammlung wurde ein weiteres Thema eingebracht – der Austausch über den Rücktritt von Ex-Generalvikar Andreas Sturm. Stimmungsbarometer wurden in Form von Stichworten erhoben. Wiesemann ergänzte, dass er den eingeschlagenen Weg zur Erneuerung der Kirche nicht ändern werde und Generalvikar Magin, als Alter Ego des Bischofs, auch dafür stehe.

Mehr zum Thema Katholische Kirche Papst beruft erstmals Frauen in wichtige Vatikan-Behörde Mehr erfahren

Generalvikar Magin stellte die letzte Version der strategischen Ziele vor. An diesen orientieren sich die künftigen Entscheidungen zur Festlegung der zukünftigen Ausrichtung der Seelsorge im Bistum und der Verteilung der Ressourcen.

Im nächsten Schritt wird es im September für die Mitglieder der Diözesanversammlung zwei inhaltsgleiche Abendveranstaltungen geben, um in die Notwendigkeit des Sparens und ins Konzept der erarbeiteten Ergebnisse einzuführen. „Ohne Konzept ist es schwierig, auf Basis der Zahlen allein Entscheidungen zu treffen“, sagt Magin.

Am 1. Oktober werden die Ergebnisse mit dem Fokus auf Aufgabenbereiche und veränderte Ressourcenverteilung dann präsentiert. Anfang November werden sie abschließend beraten und als Votum an Bischof Wiesemann übergeben.

Heißen Herbst erwartet

„Ich erwarte einen heißen Herbst mit vielen Diskussionen und Interessengruppen, die für ihre Themen eintreten. Klar ist jedoch: Wer einen Sparvorschlag ablehnt, muss Alternativen aufzeigen können“, gab Magin einen Ausblick. Anders sei ein tragfähiger Haushalt nicht zu gewährleisten. Bis 2030 muss der Diözesanhaushalt um 15 Prozent – das sind 30 Millionen Euro – sinken.

Zum Abschluss der Konstituierung der Diözesanversammlung standen Entsendungen aus dem Kreis der Delegierten in den Hauptausschuss des Gremiums, die Schiedsstelle im Bistum und den Diözesansteuerrat an. In den Hauptausschuss wählten die Delegierten Anne Kriebel und Manfred Heitz. Außerdem wurde als Nachfolger von Pfarrer Frank Aschenberger als Vertreter des Priesterrates im Hauptausschuss Pfarrer Johannes Pioth entsandt. Als Beisitzer in der Schiedsstelle, deren Geschäftsführung in Händen des Rechtsamtes liegt, wirken künftig Manfred Gräf und Pfarrer Arno Vogt. Zum neuen Mitglied im Diözesansteuerrat, der verantwortlich für die finanzielle Steuerung im Bistum ist, wählte die Versammlung Christof Reichert.

Die Versammlung beriet und entschied zudem über die Einsetzung von drei neuen Ausschüssen zum Thema Ehrenamt, für Klimagerechtigkeit und globale Gerechtigkeit sowie für Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung. Anlässlich des vor Jahren im Bistum erarbeiteten Eckpunktepapiers „Begeistert und berufen – befähigt und begleitet“ zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements wird ein entsprechender Ausschuss eingerichtet. Ziel, so Domkapitular Franz Vogelgesang, sei es, das bestehende Papier konkret umzusetzen und weiterzuentwickeln. Beschlossen wurde, im neuen Diözesanausschuss einen Katalog mit fünf Maßnahmen zur konkreten Ehrenamtsförderung zu erstellen und im Frühjahr 2023 vorzustellen. Dem Ausschuss gehören ehrenamtlich Engagierte als auch Kirchenmitarbeiter an.

Die Versammlung richtet zudem einen Ausschuss Klimagerechtigkeit und globale Gerechtigkeit ein. Damit wird ein schon viele Jahre bestehender Sachausschuss aus dem Katholikenrat ins größere Beratungsgremium der Diözesanversammlung übernommen. Zu seinen Zielen zählt es, Verantwortung für die Schöpfung zu verstetigen. Außerdem soll der neue Ausschuss, in dem auch externe Expertinnen und Experten sitzen, Vernetzung, Bildungsarbeit und die Erfahrungsweitergabe leisten.

35 Prozent Frauenquote

Einen Beschluss der Versammlung vom 10. Mai aufgreifend, wurde die Einrichtung eines Diözesanausschusses Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung mehrheitlich abgesegnet. Dem Ausschuss gehören vier von der Versammlung gewählte Mitglieder, je eine Vertretung von Frauenforum sowie Gleichstellungsteam des Ordinariats und dessen Personalchefin Christine Lambrich an. Teil des Beschlusses ist es, dass der neue Ausschuss eine Textgrundlage für einen Frauenförderplan fürs Bistum erarbeitet, der bei der Vollversammlung im Herbst 2023 zum Beschluss vorliegen soll. Inbegriffen sind Maßnahmen zur Umsetzung einer 35-Prozent-Frauenquote auf allen Leitungsfunktionen des Bistums, für die kein Weiheamt erforderlich ist.

Gabriele Kemper deutete an, dass auch ein Ausschuss Umsetzung der Bistumsvision gegründet werden solle, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. is