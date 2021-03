Speyer. Trotz steigender Corona-Zahlen lockert Rheinland-Pfalz den Lockdown für die Außengastronomie etwas: Ab Montag sollen Restaurants, Gaststätten und Cafés in Regionen, in denen der Inzidenzwert unter 100 liegt, in ihren Außenbereichen unter strengen Auflagen wieder Gäste bewirten dürfen – erstmals seit mehr als vier Monaten. Gäste müssen unter anderem einen gültigen negativen Schnelltest vorweisen. Somit könnten auch in Speyer wieder erste Gastronomen ihre Gäste begrüßen. Das bestätigte die Stadt in einer Mitteilung am Wochenende.

Allerdings liegt der Inzidenzwert in der Domstadt nur noch knapp unter der 100er-Grenze. Es ist deshalb denkbar, dass die Gastronomen schon nach wenigen Tagen wieder schließen müssen. beju