Ausstellung beim Künstlerbund Speyer eröffnet

Speyer. „Kunst, Krawall & Liebe“ – so lautet der Titel einer außergewöhnlichen Ausstellung, die am Freitag, 29. Oktober, um 19 Uhr beim Künstlerbund Speyer in der Großen Sämergasse 1a eröffnet wird. Präsentiert werden großartige Arbeiten von Rene Burjack, Kennern der Szene auch unter seinem Künstlernamen „BUJA“ bekannt. Zur Eröffnung spricht Vorsitzender Reinhard Ader einführende Worte. Dann haben die Besucher Gelegenheit, sich mit den Werken eines Künstlers vertraut zu machen, dessen Bekanntheitsgrad sich seit seiner Premierenausstellung im Jahre 2005 auf nationaler und internationaler Ebene kontinuierlich steigerte.

