Ausstellung „Mein Leben – dein Rassismus“ in Speyerer Schaufenstern gestartet

Speyer. „Rassismus verletzt. Ständig und jeden Tag aufs Neue“ – so lautet die Einleitung der Stadt Speyer und der Steuerungsgruppe „Speyer ohne Rassismus – Speyer mit Courage“ zu einem aktuellen Fotoprojekt in Schaufenstern der Domstadt.

Neben körperlichen Übergriffen und offen rassistischen Stammtischparolen seien es die vermeintlich harmlosen Alltagsrassismen, sogenannte Mikroaggressionen, denen „People of Color“ täglich ausgesetzt seien. Die Neustadter Künstlerin, Journalistin und Antidiskriminierungstrainerin Sara Sun Hee Martischius werde von diesen Alltagsrassismen schon ihr ganzes Leben lang begleitet. Mit ihrem Fotoprojekt „Mein Leben – Dein Rassismus“ möchte sie die Betrachter deshalb dazu einladen, sich mit eigenen verinnerlichten Rassismen auseinander zu setzen und diese zu hinterfragen, heißt es in der Pressemitteilung.

Onlinevortrag zu Verletzungen

Die Steuerungsgruppe von „Speyer ohne Rassismus – Speyer mit Courage“ zeigt im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus die Ausstellung der Künstlerin seit diesem Sonntag und noch bis Sonntag, 20. März, in den Schaufenstern von Speyerer Läden und Institutionen. Mit dabei sind: Kaufladen Speyer, Chamäleon, Osiander, Spei’rer Buchladen, Teekontor, Buchhandlung Fröhlich, Springer‘s Kaffeemanufaktur, Abele Optik, Sakul, Einhorn Apotheke, Handfairlesen, Mode Schmitt, Tourist Info, Winkeldruckerey, Kinder- und Jugendtheater, der Bäcker ums Eck, Holfelder Languages und die Villa Ecarius.

Den Auftakt machte ein Online-Dialogvortrag der Volkshochschule mit Sara Sun Hee Martischius. Der ursprünglich in Präsenz geplante Vortrag wurde aufgrund des Infektionsgeschehens in eine kostenlose Zoom-Veranstaltung umgewandelt. Nach einer Einführung in ihr Fotoprojekt und dessen Entstehungsgeschichte lud die Künstlerin die Teilnehmer zum aktiven Austausch ein, bei dem eine gemeinsame Definition von „Rassismus“ die Grundlage bildete. Natürlich mache ein einzelner rassistischer Kommentar noch keinen Rassisten, aber „gut gemeint“ sei oft leider alles andere als „gut gemacht“, heißt es in der Mitteilung der Stadt Speyer. Im Gespräch zeigte die Künstlerin Strategien auf, wie man sich aus ihrer Sicht ausdrücken könne, ohne zu verletzen, und wie auf der anderen Seite mit Verletzungen umgegangen werden könne.