Der Künstlerbund Speyer zeigt in seinem Haus in der Sämergasse die Ausstellung „What you see is what you geht“ der Künstler Günter Zink, der Landschaften in Form von digitalen Gemälden auf Leinwand beisteuert, und Thomas „Manelli“ Mann, dessen Zeichnungen Fantasiewesen zeigen.

© venus