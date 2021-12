Ausstellung zur Zeichnung in all ihren Schattierungen

Speyer. Unter dem Titel „Stadt der Zeichnung – Anderswelten“ wurde jetzt beim Kunstverein im Kulturhof Flachsgasse eine Ausstellung eröffnet, die beim Publikum in wesentlichen Teilen auf ein geteiltes Echo stoßen dürfte. Vorsitzender Klaus Fresenius stellte die Künstler und ihre Werke vor. Auf den ansonsten üblichen Ausschank wurde aber wegen Corona verzichtet.

Der nicht ganz neue Ansatz ist klar: Mit der Präsentation soll die Vielfalt zeichnerischer Möglichkeiten als eigenständige künstlerische Ausdrucksform sichtbar gemacht werden. Sechs Künstlerinnen und Künstler haben sich mit Bleistift, Farbstift oder Kohle dem Thema genähert. Ob schwarz-weiß oder farbig, ob abstrakt oder gegenständlich, flächig oder linear, die Werke spiegeln persönlich verdichtete Ideen, komplexe Konzepte und assoziative Gedankenflüsse wider.

Das füllt eine ganze Wand

Besonders sichtbar wird das in der gemeinsamen Arbeit „Zentrale Verwaltung“ der Künstler Norbert Bauer (Bremen) und Ralf Tekaat (Berlin). Zeichnungen und Schriftzüge auf 258 Blättern in der Größe 21 mal 30 Zentimeter füllen eine ganze Wand. Die Verwaltung als zentrales kommunales Organ wird regelrecht seziert. Einer Assoziationskette gleich und durch Zitate schriftlich ergänzt wird der Betrachter mit einem überbordenden Fundus an individuellen Erfahrungen und Anregungen konfrontiert, für dessen Studium er die nötige Zeit mitbringen sollte. Man könnte die Menge der Blätter auch dergestalt als Kritik interpretieren, dass die Klarheit bürokratischer Ordnung in der Verwaltung verlorengegangen ist und sie im eigenen Bürokratismus zu ersticken droht.

Relativ ratlos dürften Besucher vor mehreren abstrakten Werken von Mitkuratorin Barbara Hindahl aus Mannheim verweilen. Wie flüchtig hingeworfen lassen an malerische Pinselstriche und verwischte Farbspuren erinnernde Zeichnungen eine aussagefähige Deutung nur schwer zu. Die Künstlerin fordert diesbezüglich auch nichts ein. „Die Leute sollen einfach schauen“, meinte sie bei der Vorstellung der Werkschau völlig unpathetisch.

„Schlingen“, „Fächer“, „Mehrlinge“ und „Klumpen“ hat Melanie Grocki aus Stuttgart ihre Arbeiten betitelt. So erinnern feine Vernetzungen an verbindende Spinngewebe, zeichnerische Ordnungssysteme und kristalline Strukturen. In einem anderen Werkblock mit grafischen Formen erzeugt sie mit mehreren Farbüberlagerungen transzendente Farbräume.

Mit surreal-narrativen Zeichenmotiven in Kohle auf Papier ist Rebekka Brunke aus Mannheim vertreten. Die zweite Ausstellungskuratorin neben Barbara Hindahl hat Bildfragmente aus Zeitungen, dem Internet oder von Fotos collagenartig zusammengesetzt und auf diese Weise neue Zusammenhänge geschaffen. Beeindruckend sind vor allem mehrere Porträts. Ihr Titel „Der Körper ist eine Grenze“ lässt erahnen, dass der Mensch hier als unvollständiges Individuum dargestellt ist. Der surreale Ansatz kommt auch im Werk „Geschichten von mir unbekannten Gegenden“ zum Ausdruck, wobei der Blick auf eine imaginäre Landschaft den potenziellen Erwerber 4900 Euro kostet.

Einen Glücksgriff haben die Kuratorinnen mit mehreren Arbeiten aus dem Nachlass der im September 2019 verstorbenen Künstlerin Astrid Brandt gelandet. Meist in zarten, fein abgestuften Grautönen gehalten, sind fotorealistische Bilder in meisterhafter Machart zu sehen, die Ruhe ausstrahlen und förmlich dazu einladen, innezuhalten und das Gesehene auf sich wirken zu lassen. Zu den Bildern für die Seele gehört das 2013 entstandene Werk „Parasol“. Beim Blick in einen fast schon ikonenhaft wirkenden Raum scheint die Zeit stillzustehen.

Info: Die Ausstellung dauert bis 16. Januar. Öffnungszeiten sind donnerstags bis sonntags 11 bis 18 Uhr. Es gilt dann wohl die 2Gplus-Regel und Maskenpflicht.

