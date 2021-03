Speyer. Nachdem vergangene Woche zu einem digitalen Treffen mit Vertretern aus dem Einzelhandel geladen wurde, fand am Montagnachmittag erneut ein Runder Tisch statt. Bei dem Treffen mit Vertretern aus Hotellerie und Gastronomie sowie dem Speyerer Kreisverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) wurde über die aktuelle Situation für Gewerbetreibende gesprochen, Fragen beantwortet und mögliche Hilfsangebote diskutiert.

AdUnit urban-intext1

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler betont: „Gerade jetzt, da finanziell gesehen die Luft für Gewerbetreibende immer dünner wird, ist es maßgebend, mit den Betroffenen aus der Wirtschaft in Kontakt zu sein. Die regelmäßigen Gespräche zeigen der Stadt auf, an welchen Stellen besonders dringender Handlungsbedarf besteht und wie potenzielle Hilfen aussehen könnten.

Umgekehrt wird es den Verantwortlichen der Stadt durch die Zusammenkunft ermöglicht, darzulegen, in welchen Bereichen verstärkt Unterstützung geboten werden kann – oder aber Speyer als Kommune aufgrund mangelnder Zuschüsse seitens Bund und Land nicht oder nur wenig handlungsfähig ist. Der stetige Austausch ist in jedem Fall für beide Seiten bereichernd und stellt eine wichtige Säule in der Bewältigung der Krise dar.“

Gewerbetreibende, die über künftige Gesprächsrunden informiert werden möchten, können sich mit Namen und Mailadresse an die Wirtschaftsförderung unter wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de zur Aufnahme in ihren Newsletter wenden. zg

AdUnit urban-intext2