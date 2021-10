B 39 nach Dudenhofen gesperrt

Speyer. Getrennte Fahrbahnen gibt es künftig auf der Bundesstraße 39 am Knoten B 39/B 9 in Verlängerung der Dudenhofener Straße. Dazu ist in dieser Woche die B 39 in Richtung Dudenhofen voll gesperrt, der Verkehr wird auf die in diesem Bereich vor Kurzem sanierte Bundesstraße abgeleitet. Auf dem Abschnitt hatte es bereits einen provisorischen Fahrbahnteiler gegeben, um Kollisionen zwischen dem Verkehr aus Speyer und den von der B 9 zufahrenden Fahrzeugen zu vermeiden. Das Provisorium wurde aber Ende 2018 entfernt, um für die Zeit der Salierbrücken-Sperrung eine Ampellösung zu ermöglichen, mit der das erhöhte Verkehrsaufkommen bewältigt werden sollte. Bild: Venus

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1