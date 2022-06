B 39 wird halbseitig gesperrt

Speyer. Umbauarbeiten an der Verkehrssicherung zur im Bau befindlichen Fuß- und Radverkehrsbrücke über die B 39 zwischen der Salierbrücke und der Ausfahrt Speyer-Süd am Priesterseminar erfordern am Freitag, 10. Juni, im Zeitraum von 8 bis 16 Uhr eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße. Der Verkehr in Fahrtrichtung B 9 – also Richtung Pfalz – wird an der Anschlussstelle Vogelgesang ausgeleitet, über die Paul-Egell- und die Landauer Straße geführt und an der Anschlussstelle Süd wieder zurück auf die B 39 geleitet. In der Paul-Egell-Straße wird entlang der Umleitungsstrecke ein Halteverbot angeordnet. In Fahrtrichtung Salierbrücke besteht keine Sperrung. Auf der B 39 vor der Ausleitung Vogelgesang und auf der Umleitungsstrecke ist mit Staus zu rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Informationen und Updates zum Neubau der Fuß- und Radverkehrsbrücke über die B 39 sind unter www.speyer.de/bruecke-priesterseminar abrufbar. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2