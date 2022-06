B 39 wird voll gesperrt

Speyer. Der Aufbau des Traggerüsts der im Bau befindlichen Fuß- und Radverkehrsbrücke am Priesterseminar erfordert eine nächtliche Vollsperrung der B 39. Demnach muss die Bundesstraße auf Höhe des Priesterseminars in der Nacht von Freitag, 24. Juni, auf Samstag, 25. Juni, von 22 bis 5 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. „Laufen die Bauarbeiten planmäßig, genügt diese Sperrung. Andernfalls erfolgt in der Nacht zum Sonntag, 26. Juni, 22 bis 5 Uhr, eine erneute Vollsperrung der B 39 im betroffenen Bereich“, teilt die Stadt im Schreiben mit.

Der Verkehr Richtung Heidelberg wird an der Anschlussstelle SP-Süd aus- und bei SP-Zentrum wieder zurück auf die B 39 geleitet. Die Abfahrtsrampe zum Closweg bleibt für Anlieger des Vogelgesangs geöffnet. Der Verkehr Richtung B 9 wird bei SP-Vogelgesang ausgeleitet und führt an der Anschlussstelle SP-Süd auf die B 39. In der Paul-Egell-Straße wird entlang der Umleitungsstrecke Haltverbot angeordnet. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.speyer.de