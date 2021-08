B 9-Fahrbahnsanierung blockiert Anschlüsse

Speyer. Die Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 9 sind bis auf die Höhe der Abfahrten Speyer und Neustadt/Dudenhofen vorangeschritten und schneiden aktuell einige Zufahrten ab. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat zunächst die Fahrbahndecke zwischen der Anschlussstelle Römerberg und der Bundesstraße 39 in Fahrtrichtung Norden erneuert. Das sorgte zu Stoßzeiten für dichteren Verkehr und zeitweilige Staus, zwang jedoch kaum zum Ausweichen.

Doch derzeit müssen sich die Autofahrer teilweise andere Routen suchen, etwa, wenn sie von Süden aus in Richtung Pfalz über Dudenhofen fahren wollen. Die Anschlussstelle Speyer-Süd/Römerberg kann zurzeit nicht als Zufahrt zur B 9 genutzt werden. Wenn die Fahrbahnen in Richtung Norden erneuert sind, wechselt die Baustelle in die Gegenrichtung, zum Schluss werden in Tagesbaustellen einzelne weitere Schadstellen auf der B 9 saniert./ mm