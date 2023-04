Bach und Haydn beim Passionskonzert in Speyer

Speyer. Während das „Stabat Mater“ von Joseph Haydn ein bekanntes Stück ist, gehört „Der Gerechte kommt um“ von Johann Sebastian Bach zu den eher selten aufgeführten Werken. Beide Passionsmusiken werden am Samstag, 1. April, ab 19.30 Uhr im Dom vom Speyerer Domchor aufgeführt. Die instrumentale Gestaltung liegt in den Händen des Barockorchesters „L‘arpa festante“. Als Solisten agieren Annemarie Pfahler (Sopran), Ulrike Malotta (Alt), Fabian Kelly (Tenor) und Magnus Piontek (Bass). Die Gesamtleitung hat Domkapellmeister Markus Melchiori.

Das Passionskonzert beginnt mit der Motette „Der Gerechte kommt um“ von Johann Sebastian Bach, gefolgt vom „Stabat Mater“ („Stand die Mutter“) von Joseph Haydn. Bei Letzterem handelt es sich um eine Vertonung des lateinischen Gedichts, welches die Trauer Marias unter dem Kreuz ihres Sohnes beschreibt. Das 1767 entstandene „Stabat Mater“ war Haydns erstes Kirchenwerk, das er nach seinem Dienstantritt bei Fürst Esterházy in Eisenstadt komponierte. Wie kaum ein anderes seiner Sakralwerke verbreitete es sich schon bald nach seiner Entstehung in zahlreichen Abschriften und begründete Haydns Ruf als führender Vokalkomponist seiner Zeit. Bachs Motette ist eine Adaption der dem Leipziger Komponisten Johann Kuhnau zugeschriebenen Motette „Tristis est anima mea“. In Bachs Bearbeitung ist das Stück von f-Moll nach e-Moll transponiert und mit einer Orchesterbegleitung erweitert.

Das Konzert erklingt mit den gleichen Ausführenden nochmals am Palmsonntag, 2. April, um 17 Uhr in der Kirche St. Josef in Ludwigshafen-Friesenheim. Tickets zu beiden Konzerten sind übers Reservix-Onlineportal und im Info-Pavillon am Dom.