Speyer. Seit Beginn der Fastenzeit finden im Dom donnerstags um 19.30 Uhr und samstags um 18 Uhr Andachten statt. Das Domkapitel lädt unter dem Titel „Halte.Punkt.Kreuz“ zu einem halbstündigen Wortgottesdienst ein. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Dommusik Speyer.

Der Komponist, mit dessen Musik der größte Teil der Andachten gestaltet wird, ist Johann Sebastian Bach. Als Kantor der Leipziger Thomaskirche hatte er die Aufgabe, jeden Sonntag im Kirchenjahr mit einer eigenen Komposition zu gestalten. Die Musik für die Fastenzeit ist geprägt vom Empfinden der eigenen Schuld und Sünde. Am Donnerstag, 4. März, wird Sopranistin Anabelle Hund von Christine Rox an der Barockvioline begleitet. Am Samstag, 6. März, übernimmt Sopranistin Joowan Chung den Gesangspart, das Barockorchester „L’arpa festante“ spielt. is