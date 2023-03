Bachs Kantate erklingt im Speyerer Dom

Speyer. Der Mädchenchor am Dom zu Speyer, die Vokalsolistinnen Giorgia Cappello (Sopran) und Lieselotte Fink (Alt) sowie das Barockensemble „L’arpa festante“ unter der Leitung von Markus Melchiori gestalten das vierte Konzert der Reihe „Cantate Domino“ in der Fastenzeit am Samstag, 18. März, um 18 Uhr in der Kathedrale. Das Konzert findet im Langhaus statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

Im Mittelpunkt steht Johann Sebastian Bachs Kantate „Tilge, Höchster, meine Sünden“ (BWV 1089). Dieses Werk nimmt eine Ausnahmestellung im reichem Schaffen des Thomaskantors ein: Es handelt sich um Bachs Bearbeitung der schon vor 300 Jahren berühmten Vertonung des „Stabat mater“ von Giovanni Battista Pergolesi. Bach behält die Besetzung für zwei Solostimmen, einen gleichstimmigen Chor und Streichorchester bei, arbeitet die Singstimmen und den Orchestersatz geringfügig um und tauscht die lateinische Textvorlage gegen eine freie, deutsche Umdichtung des Psalms 51 ein.

Das Werk wurde erst spät wiederentdeckt, wurde nachträglich ins Bach-Werke-Verzeichnis aufgenommen und ist die einzige Kantate Bachs, die von einem gleichstimmigen Chor – also in diesem Fall ohne Männerstimmen – aufgeführt werden kann.

Der Speyerer Mädchenchor hat dieses Stück bereits im vergangenen Herbst auf seiner Konzertreise in Erfurt, Berlin und, am Ort seiner Entstehung, in der Thomaskirche Leipzig aufgeführt. is/zg