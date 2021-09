Bademaxx-Hallenbad öffnet wieder

Speyer. Nachdem Freibad und Sauna in Betrieb genommen wurden, soll nun auch im Hallenbad des Sport- und Erlebnisbad bademaxx der Betrieb wieder starten. Am Montag, 6. September, ist der Einlass für geimpfte, genesene oder getestete Personen ab 10 Uhr möglich. Das teilten die Stadtwerke am Donnerstag mit. Nach Auslegung der Corona-Verordnung vom 23. August dürfen sich 220 Personen gleichzeitig im Hallenbad aufhalten. Bemessungsgrundlage ist die Hälfte der vorhandenen Garderobenschränke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Schwimmunterricht für Schulen sei aufgrund einer Landesverordnung zunächst noch ausgesetzt, es solle aber in den ersten Schulwochen eine Lösung gefunden werden. Das bademaxx sei gut auf den Start des Schulschwimmens vorbereitet. Um mehr zeitliche Kapazitäten zu schaffen, seien die Einzelumkleiden freigegeben und die Reinigungszeiten geändert worden, um so das Schwimmtraining für zwei weitere Schulklassen in den Vormittagsstunden zu ermöglichen. Das Training ist auch für Vereine nach den Ferien wieder möglich.

Wie der Zutritt abläuft

Was die Abwicklung beim Eintritt zum bademaxx angeht, weist Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Bühring auf das weiterhin geltende Prozedere der vergangenen Monate hin. „Über das Online-Buchungssystem erfolgt die Kontaktdatenerfassung“, erklärt er. Nach wie vor müssen die Einlasskarten vor dem Besuch des Bades digital über die MeinSpeyer-App oder die bademaxx-Homepage gebucht werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Alternativ können die Online-Tickets im Kundenzentrum in der Georg-Peter-Süß-Straße gekauft werden. „Wir werden das bademaxx nahezu zu den bisherigen Öffnungszeiten und bei gleichbleibenden Preisen betreiben“, kündigt Wolfgang Bühring an. „Einige Stunden sind ausschließlich den Vereinen vorbehalten, die Zeitzonen und Reinigungspausen entfallen“, so der Geschäftsführer.

Der Sauna-Betrieb solle wie bislang weiterlaufen. Außer Betrieb bleibt das Dampfbad. Alle anderen Kabinen werden mit mindestens 65 Grad und höher geheizt. Auch in diesem Bereich gilt: Nur die Hälfte der normalerweise zugelassenen Personen – also 70 insgesamt - dürfen sich gleichzeitig darin aufhalten. Freuen können sich die Besucher*innen wieder auf stündliche Aufgüsse mit Wedeltechnik.

Öffnungszeiten

Hallenbad (Frühschwimmen, außer feiertags): Dienstag und Donnerstag, 6.30 bis 8 Uhr

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Hallenbad: Montag, 10 bis 16 Uhr, Dienstag bis Freitag, 10 bis 22 Uhr, Samstag, 13 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertag, 10 bis 20 Uhr

Sauna: Montag bis Samstag, 10 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertag, 10 bis 20 Uhr. Montags ist Damensauna.