Bahnübergang bleibt gesperrt

Speyer. Die Deutsche Bahn blamiert sich weiter: Sie hat erneut bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Speyer eine Verlängerung der Vollsperrung des Bahnübergangs in der Mühlturmstraße beantragt. Die Sperrung wird nun voraussichtlich bis 30. April andauern. Vielleicht schafft es das Unternehmen sogar noch bis zum Jahrestag im Sommer?

Die Stadt Speyer geht auch schon deutlich auf Distanz zur Bahn: Sie weist in der Pressemitteilung explizit darauf hin, dass „die Verantwortlichkeit für Planung und Bauausführung alleine bei der Deutschen Bahn liegt. Angesichts der Bedeutung der Verbindung, insbesondere für den Fuß- und Radverkehr, und der Verkehrssicherheit des Schulverkehrs wird die Stadt Speyer gegenüber der Deutschen Bahn weiterhin auf eine rasche Wiederöffnung des Bahnübergangs drängen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Ob’s was nützt? zg