Bald gibt’s CO2-Ampeln in den Klassenzimmern

Speyer. Bald sind die Sommerferien in Rheinland-Pfalz vorbei und die Schule geht wieder los. Damit Präsenzunterricht auch bei potenziellweiter ansteigenden Infektionszahlen gerade im Herbst möglich ist, bereiten sich auch die Stadt und die Speyerer Schulen entsprechend vor. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Bis eine flächendeckende Ausstattung mit stationären raumlufttechnischen Anlagen gewährleistet werden kann, werden dieSchulen ergänzend zum regelmäßigen Lüften der Klassenräume mit CO2-Ampeln und teils mobilen Luftfiltergeräten bestückt. Diese Maßnahme erfolgt zusätzlich zu einem Pilotprojekt, das vom TÜV Hessen begleitet wird und das seit Februar dieses Jahres alle Speyerer Grund- und Förderschulen mit insgesamt 25 mobilen Luftfilteranlagen eines ortsansässigen Unternehmens ausgestattet hat.

Bauverwaltung prüft Förderung

Mitte Juni 2021 wurde darüber hinaus ein Förderprogramm für sogenannte stationäre raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) für die städtischen Kitas und öffentlichen Schulen bereitgestellt. Gefördert werden die Investitionsausgaben sowie die Ausgaben für Planung und Montage in Höhe von bis zu 80 Prozent der förderfähigen Ausgaben. Die maximale Förderung beträgt 500 000 Euro pro (Schul-)Standort. Das Gebäudemanagement der Stadt prüft aktuell unter der Beteiligung der Bauverwaltung die Möglichkeiten der Umsetzung des bundesweiten Förderprogramms.

Da die bautechnische Umsetzung für die stationären Geräte nach derzeitiger Einschätzung des städtischen Gebäudemanagements erst im Spätjahr 2022 abgeschlossen sein dürfte, setzt sich die Stadt Speyer bis dahin für alternative Belüftungsstrategien ein.

„Das Förderprogramm der Bundesregierung ist begrüßenswert, allerdings wurden leider die Fehler aus dem vergangenen Jahr wiederholt und die Förderung der Mittel zum Infektionsschutz in Schulen zu spät in Gang gesetzt“, bedauert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Eine frühzeitige Initiative wäre zielführender gewesen, damit die Maßnahmen rechtzeitig von den Kommunen hätten umgesetzt werden können.“

„Hinzu kommt, dass für mobile Lüftungsanlagen bislang keine finanziellen Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. Allerdings können mobile Luftfilter in erster Linie auch nur eine Ergänzung sein und ersetzen auf keinen Fall das Fensterlüften. Einen wertvollen Infektionsschutz leistet erst ein Mix aus diversen Vorsichtsmaßnahmen“, so Bürgermeisterin Monika Kabs.

So werden als Interimslösung in den fünf öffentlichen Grund- und Förderschulen sowie zunächst in den Klassenstufen 5 und 6 der drei städtischen Gymnasien, der beiden Realschulen plus der integrierten Gesamtschule in Speyer CO2-Ampeln eingerichtet, mit deren Hilfe die Raumluftqualität bestimmt werden kann.

„Wird eine vorgegebene Schwelle überschritten, ist manuelles Lüften der Klassenräume angesagt“, erläutert Bildungsdezernentin MonikaKabs. „Hier sind wir mit den Stadtwerken in guten Gesprächen, wie dieses System zeitnah umgesetzt werden kann.“

Mit stationären Filtern ausstatten

Im Weiteren sollen die Speyerer Schulen sukzessiv mit stationären Belüftungsfiltern ausgestattet werden. Davon ausgenommen sind Schulen wie die Gemeinschaftsschule Zeppelin (die aber Teil eines Pilotprojekts mit mobilen Geräten ist) oder das Gymnasium am Kaiserdom (GaK), die in denkmalgeschützten Gebäuden angesiedelt sind und der Einbau von stationären Lüftungsgeräten somit nicht möglich ist. Das GaK wird dafürzunächst mit 15 mobilen Geräten ausgestattet. Das Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium hat in Kooperation mit den Eltern ein eigenes Projekt nach dem Lüftungsanlagen-Selbstbaumodell des Max-Planck-Instituts initiiert. Die CO2-Ampeln und mobilen Lüftungsanlagen sollen spätestens zum Mittwoch, 1. September, vor Ort sein, voraussichtlich können die Schulen aber schon von Beginn an mit den unterstützenden Geräten ins neue Schuljahr starten. zg