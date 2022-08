Barocke Kulturgewalten

Speyer. Von Uwe Rauschelbach

Speyer. Insgesamt fünf Konzerte stehen auf dem Programm des „Speyerer Musikherbstes“, den der Verein Palatina Klassik unter der künstlerischen Leitung von Leo Kraemer initiiert. Der Abschied vom Sommer wurde am Sonntag im Historischen Rathaus mit barocker Kammermusik eingeleitet. Leo Kraemer selbst dirigierte am Cembalo ein Streichensemble, das mit Werken von Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi und Wolfgang Amadeus Mozart intime Hörmomente gewährte, ohne kuschelige Wohnzimmeratmosphäre verbreiten zu wollen.

Frische Böen drangen durch die geöffneten Fenster in den Ratssaal; sie verursachten allerdings vereinzelt Durcheinander auf den Notenständern. Umso straffer legte Kraemer sein Dirigat an, dem das Barockensemble mit beherztem und zupackendem Spiel folgte. Robert Frank, Susanne Phieler (Violine), Stephanie Phieler (Viola) sowie Michael Steinmann (Cello), die allesamt Spielpraxis im Mannheimer Nationaltheaterorchester nachweisen können, agierten auf hohem solistischen Niveau.

Telemanns A-Dur-Sonate wirkte gleichsam handgemacht und ein wenig gegen den Strich gebürstet, freilich ohne den Anflug von Amateurhaftigkeit. Dank des kantigen Spiels und der robusten Intonation zeigte sich dieser Telemann nicht von seiner höflichen Seite; stattdessen brachte die unverzärtelte Artikulation so etwas wie barocke Naturwüchsigkeit zum Vorschein.

Vivaldis populäres Doppelkonzert für zwei Violinen in a-Moll hätte diesbezüglich etwas mehr Wildheit und Furiosität vertragen. Gleichwohl ließ es das Kammerquintett nicht an Schwung und Esprit missen. Mit kantablem Spiel brachten sich beide Violinen ein; auch die virtuosen Passagen lösten keinerlei technische Überforderung aus. Barocke Gemessenheit statt gewittriger Affekte lautete hier die Devise.

Atmosphärische Schwankungen

Dafür wartete Vivaldis „Sommer“ aus den „Vier Jahreszeiten“ durchaus mit heftigen atmosphärischen Schwankungen auf, die sich zwischen sonniger Idylle und unwetterartigen Naturgewalten aufbauschten. Robert Frank – einst Konzertmeister im Mannheimer Nationaltheater-Orchester – stattete seine Partien mit fahler bis feuriger Tongestaltung aus und ließ die Melodiösität im Adagio mit feinsinnigem Spiel erblühen. Vivaldis „Sommer“ erschien dabei weniger als ästhetisches Produkt denn als mimetischer Nachvollzug dessen, was die Jahreszeit an Stimmungen und Temperaturen aufzubieten hat.

Mit Mozarts Salzburger Sinfonie F-Dur setzten die Kammermusiker einen neuen Akzent, wiewohl der galante Stil durchaus noch – vor allem im Finale – die barocke Ästhetik zitiert. Dennoch ließ sich mit dieser Sinfonie eine deutliche Steigerung der Ausdrucksintensität wie des solistischen Profils der Instrumentalisten nachvollziehen. Kraemer und seine vier Streicher setzten das heitere Stück mit impulsiver Spielfreude und juvenilem Brio ins Werk.

Der erste Satz aus einer D-Dur-Sinfonie Mozarts, den das Ensemble am Ende zugab, brachte noch einmal die beiden Violinen schön zur Geltung. Ein Abschluss ohne überzeugenden Finalcharakter; aber er hat ja auch gerade erst begonnen, der „Speyerer Musikherbst“. Das nächste Konzert folgt bereits am Donnerstag, 1. September, um 19 Uhr, wenn Leo Kraemer an der Orgel der Katholischen Pfarrkirche St. Otto Werke von Felix Mendelssohn samt eigener Improvisationen präsentieren wird.

www.palatina-klassik.eu