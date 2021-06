Barocke Lebensfreude via Cembalo

Speyer. Hatte man Robert Sattelberger Ende vergangener Woche als Mitglied einer Deep-Purple-Coverband erlebt (wir berichteten), so nahm er am Sonntagabend in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche ganz manierlich am Cembalo Platz. Von dort aus dirigierte der Kirchenmusikdirektor ein Barockkonzert mit dem Heidelberger Kantatenorchester – und das ohne Entgleisungen ins Rockermilieu.

Wenn auch mindestens mit gleicher Leidenschaft. Das im Stehen musizierende Kammerensemble profitierte von den lebhaften Kopfgesten des Dirigenten und Cembalisten, der es mit dem aus der historischen Aufführungspraxis abgeleiteten Schwung allerdings nicht übertrieb. Schon in Johann Sebastian Bachs dritter Orchestersuite wahrte das Kantatenorchester Contenance beim Tempo und sorgte weniger für spitze als für moderat entschärfte Artikulationen. Dafür legten die Heidelberger den populären „Air“-Satz keineswegs als Rührstück an, sondern ließen seinen federnden Rhythmus pulsieren. Die für die Besetzung vorgeschriebenen Trompeten, Pauken und Oboen mochte man sich beim Hören hinzudenken.

Spröde Schlichtheit

Bachs Doppelkonzert für zwei Violinen in d-Moll erfreute ebenso dank des unprätentiösen Zugriffs der Musiker. Spröde Schlichtheit statt prunkender Barock, metrisches Gleichmaß statt sportives Imponiergehabe – der Verzicht auf Effekt und nachträgliches Romantisieren tat diesem Bach durchaus gut. Die Sologeiger Juliane Sauerbeck und Peter Jutz dokumentierten mit ihrem schnörkel- und vibratolosen Spiel ein hohes Empfinden für die herbe Klangsprache dieser Musik.

Technische Versiertheit mit lebhaftem Ausdrucksvermögen vereinte Oboistin Sarah Kaufmann in Vivaldis Oboenkonzert a-Moll, das vom ersten Takt an unbedingten Einsatz fordert. Mit tänzerischem Schwung fädelte die junge Solistin die Triolenketten im ersten Satz auf, zeigte in ihrem schlanken Spiel durchaus virtuose Brillanz, ordnete sich aber auch im Ensemble unter. Mit Sensitivität für die kantablen Linien des zweiten Satzes begabt, strahlte sie auch im Finale solistische Präsenz aus.

Anschließend gewährte das Programm dem Publikum in der für Corona-Verhältnisse voll besetzten Dreifaltigkeitskirche ein Atemholen mit Respighis spätromantisch adaptierten vorbarocken und barocken italienischen Lautenstücken. Die eher melancholische Grundstimmung wurde durch sanft schimmernde Klangfarben aufgehellt. Mit der Zugabe des Kopfsatzes aus Vivaldis Oboenkonzert ließen Sarah Kaufmann und das Kantatenorchester am Ende noch einmal barocke Lebensfreude aufschäumen.