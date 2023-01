Bau- und Immobilienmesse in Speyer: Spannende Angebote und top Beratung

Speyer. Wer sich jetzt in Sachen Immobilien umsieht, der ist bei der Immobilienmesse „meinZuhause!“ in Speyer im Hangar 10 beim Technik Museum genau richtig. Am Wochenende von 4. und 5. Februar jeweils von 10 bis 17 Uhr sind natürlich auch die Experten der Sparkasse Vorderpfalz vor Ort, um Interessierte zu beraten. Wir haben im Vorfeld mit Christopher Schulz, dem Leiter Immobilienvermittlung der Sparkasse Vorderpfalz, gesprochen:

Herr Schulz, wie schätzen Sie die Lage am Immobilienmarkt ein?

Christopher Schulz: Die Immobilienjahre 2022 und 2023 werden rückblickend geprägt sein von den sogenannten „multiplen Krisen“, die allen Beteiligten derzeit mehr Fragen als Antworten liefern: „Soll ich meine Immobilie jetzt noch schnell verkaufen oder soll ich besser abwarten?“, „Wie viel Immobilie kann ich mir eigentlich noch leisten?“ oder „Wie entwickeln sich die Preise und die Zinsen in Zukunft?“. Derzeit befinden wir uns in einer komplexen Findungsphase. Die durchschnittlichen Kaufpreise gebrauchter Wohnimmobilien sind branchenweit bislang um rund 10 Prozent gesunken, die Finanzierungskosten vervierfachten sich zwischenzeitlich. Neubauprojekte verzögern sich oder werden teils komplett abgesagt. Diese neue Realität ist sowohl für Verkäufer als auch Käufer schmerzlich und muss durch uns moderiert werden.

Wie gedenken Sie das zu tun?

Schulz: Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, in dieser schwierigen Phase Eigentümern und Käufern weiter mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Wohnträume zu verwirklichen. In einigen Gesprächen wird uns das sicher schwerfallen. Unter Umständen müssen beide Parteien Kompromisse schließen, unrealistische Preisvorstellungen reduzieren oder die eigenen Ansprüche an die reduzierten finanziellen Möglichkeiten anpassen.

Was können Besucher der Immobilienmesse „meinZuhause! Speyer“ erwarten?

Schulz: Wir sind an den beiden Messetagen mit insgesamt sechs Maklerinnen und Maklern vor Ort und werden den Besucherinnen und Besuchern gerne Rede und Antwort zu allen Fragen rund um die Immobilie stehen. Dabei werden wir einen Auszug unserer Immobilien präsentieren, von der kleinen Eigentumswohnung über attraktive Baugrundstücke, bis hin zum frei stehenden Einfamilienhaus wird alles vertreten sein. Auch Kapitalanleger finden spannende Angebote an unserem Stand. Vor allem aber steht für uns der offene Austausch im Vordergrund, das ist es auch, was uns als Sparkasse stark macht.

Erleben wir gerade den Untergang des Eigenheims?

Schulz: Wir erleben ein ungebrochenes Interesse daran, sich in den eigenen vier Wänden zu verwirklichen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, unsere Kunden partnerschaftlich zu unterstützen und Wege aufzuzeigen, wie der Wohntraum doch noch Realität werden kann. Wohnträume zu erfüllen, macht unheimlich Spaß.