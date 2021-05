Bauern gegen „Landfraß“

Speyer. Während die Stadt Speyer an einem Konzept für die Bewerbung um die Landesgartenschau 2026 feilt und die Bürger beteiligt, formiert sich Protest gegen die Pläne von verschiedenen Seiten. So protestieren Landwirte aus Speyer und Otterstadt mit großen Plakatwänden auf dem Gelände des Guts Thomashof gegen die fortschreitende Flächenversiegelung in der Region, die sie durch den geplanten Ausbau der ehemaligen Kurpfalzkaserne zum Pionier-Quartier und die für 2026 in dem Gebiet geplante Landesgartenschau zunehmen sehen.

AdUnit urban-intext1

Seit 1950 seien zwei Drittel der landwirtschaftlichen Fläche der Domstadt verbraucht worden, das dürfe nicht weitergehen. Für die Gartenschau ist eine Mindestfläche von 20 bis 25 Hektar erforderlich. Mit der Kaserne stehen circa 13 Hektar zur Verfügung, Nachbarflächen – nicht landwirtschaftlich genutzt – könnten nach Auffassung der Stadt weitere 13 Hektar ausmachen. mm