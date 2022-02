Baugenossenschaft will Sozialquote verdoppeln

Speyer. Wohnen muss für breite Schichten der Bevölkerung erschwinglich und bezahlbar bleiben, das ist die einhellige Meinung von Aufsichtsrat und Vorstand der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Speyer (GBS). Das Führungs- und Aufsichtsgremium der Genossenschaft hat sich am Wochenende zu einer Klausurtagung getroffen, um die großen Zukunftsthemen der Wohnungswirtschaft zu diskutieren und Entwicklungsziele für die Speyerer Genossenschaft zu formulieren. Die Tagungsreihe soll übrigens noch in diesem Jahr fortgesetzt und zum Jahresende mit der Verabschiedung einer Zukunftsstrategie 2030 beschlossen werden.

Wohnen ist ein Grundrecht, das immer teurer wird und damit viele Menschen im sprichwörtlichen Sinne räumlich wie sozial an den Rand drängt. Umso wichtiger ist es, künftig mehr Anstrengungen zu unternehmen, um die Chancengleichheit für Geringverdiener, Alleinerziehende, ältere Menschen oder Familien mit geringerem Einkommen zu erhöhen, heißt es in einer Pressemitteilung der Genossenschaft. Daher strebt die GBS an, die städtische Quote zum Bau von Sozialwohnungen in Höhe von durchschnittlich 25 Prozent zu verdoppeln.

Ambitionierte Ziele gesetzt

50 Prozent sozialer Wohnungsbau im Neubau sind ein ambitioniertes Ziel, das gelingen kann, wenn entsprechende Bauflächen vorhanden sind und die derzeitigen Förderkulissen von Bund und Land längerfristig Bestand haben und fortlaufend an die Baukostenentwicklung angepasst werden. Neben der erhöhten Sozialquote im Neubaubereich soll aber auch im großen Wohnungsbestand nach Lösungen gesucht werden, um auslaufende Sozialbindungen zu verlängern und so den Sozialwohnungsbestand von derzeit 176 Wohneinheiten zumindest weitgehend stabil zu halten.

Die Baugenossenschaft verspricht sich davon übrigens auch eine ausgewogene Mieterzusammensetzung und will so der erkennbaren sozialräumlichen Segregation im Speyerer Wohnungsmarkt entgegenwirken. Früher hat man davon gesprochen, dass eine Art Ghettoisierung verhindert werden soll.

Blick über Stadtgrenzen hinaus

Um neue Sozialwohnungen zu schaffen, müssen natürlich vor allem geeignete Bauflächen zur Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund der begrenzten Potenziale innerhalb des Stadtgebiets, sollen alle eigenen Liegenschaften diesbezüglich auf den Prüfstand. Zudem will die GBS künftig auch in den unmittelbaren Nachbargemeinden der Stadt Speyer als Wohnungsunternehmen mit sozialer Verantwortung wahrgenommen werden, um insbesondere gemeinschaftliche Wohnprojekte zu entwickeln. Eine Ausweitung ist also durchaus möglich und von den Führungsgremien erwünscht.

Ein weiterer Schwerpunkt der Frühjahrsklausur war das Themenfeld CO2-Vermeidung und Klimaschutz. Laut Zielvorgaben der EU und des Bundes soll der Wohnungsbestand bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein. Schon bis zum Jahr 2030 sollen die CO2-Emissionen in Bezug zum Basisjahr 1990 um 65 Prozent reduziert werden. Dieses Ziel möchte die Baugenossenschaft umsetzen, obwohl mehr als zwei Drittel aller eigenen Objekte mit derzeit 734 Wohneinheiten dem sogenannten Ensemble- oder Denkmalschutz unterliegen. Damit hat die GBS eine schwierige Ausgangslage, denn Dämmung und Sanierung im üblichen Sinne sind nicht immer möglich. Wenn doch, sind Sanierungsmaßnahmen im denkmalgeschützten Bestand in der Regel kostenintensiv.

Die Genossenschaft fordert deshalb stärkere Unterstützung seitens der Politik ein. Für den denkmalgeschützten Altbestand, der als Kulturgut für die Allgemeinheit erhalten wird, muss es aufgrund der Probleme bei der energetischen Sanierung Abschläge in den Klimabilanzen geben, sind sich Vorstand und Aufsichtsrat einig. Die bestehenden Förderprogramme wiederum müssen entsprechend weiterentwickelt werden. Dies ist gerade für Wohnungsunternehmen wichtig, die wie die Baugenossenschaft sozialverträgliche Mieten anstreben.

Zur Erreichung der Klimaziele trägt maßgeblich bei, dass die Baugenossenschaft bis 2030 mindestens weitere 200 Wohneinheiten energetisch sanieren möchte, sofern es die wirtschaftliche Situation und die Firmenkapazitäten zulassen. Derzeit gelten bereits 478 Wohneinheiten als saniert, ein Großteil besitzt einen Vollwärmeschutz.

Solarkapazität vergrößern

Die bestehenden Solarkapazitäten der GBS, die heute zwölf eigene Photovoltaikanlagen mit 2150 Quadratmetern Kollektorfläche umfassen, sollen bis zum Jahr 2030 verdoppelt werden. Mit diesen Maßnahmen sieht sich die Baugenossenschaft auf einem guten Weg zu einer klimaverträglichen Wohnungswirtschaft unter Wahrung ihrer sozialen und genossenschaftlichen Identität.