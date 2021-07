Bauwesen in neuer Hand

Speyer. Er ist das neue Gesicht des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauwesen der Stadt Speyer: Robin Nolasco tritt zum 1. September die gefragte Stelle als Leiter des Fachbereichs fünf an. Nachdem mit dem Weggang von Bernd Reif im Sommer 2020 eine erste Stellenausschreibung nicht zur Besetzung führte, wurde nun im Frühjahr eine neue Bewerbungsrunde gestartet.

„Robin Nolasco hat dabei das Auswahlgremium sowohl in fachlicher Hinsicht, als auch als Persönlichkeit überzeugt“, berichtet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Er verfügt über jahrelange Berufserfahrung und bringt spürbare Begeisterung für das breite, nicht einfache Aufgabenspektrum in den nächsten Jahren mit. Wir freuen uns, mit Robin Nolasco einen sympathischen Mitarbeiter und eine innovationsorientierte Führungskraft gewonnen zu haben.“

© Stadt Speyer

Robin Nolasco wurde 1968 in Freudenstadt geboren und hat nach einer Lehre als Bauzeichner im Hochbau und anschließender Tätigkeit in diesem Bereich sein Studium an der Uni Stuttgart Architektur, Stadt- und Landesplanung 1999 als Diplom-Ingenieur abgeschlossen. Im Anschluss war Nolasco als Architekt und Stadtplaner in der freien Wirtschaft tätig. Auf einen Abschluss als Regierungsbaumeister am Wirtschaftsministerium in Stuttgart 2005 folgten Stellen als stellvertretender Abteilungsleiter im Stadtplanungsamt Heidelberg sowie als Leiter des Stadtplanungsamts Rosenheim. Er will die Stadt „mit städtebaulichen Maßnahmen attraktiv und zukunftsfähig entwickeln“. zg