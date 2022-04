Becher-Straße in Speyer wegen Leitungsarbeiten gesperrt

Speyer. Aufgrund von Leitungsarbeiten im Auftrag der Stadtwerke Speyer wird die Joachim-Becher-Straße im Kreuzungsbereich Industriestraße nach Auskunft der Verwaltung ab Montag, 11. April, und bis voraussichtlich Freitag, 29. April, für den Verkehr komplett gesperrt. „Die Joachim-Becher-Straße wird aus Richtung Am neuen Rheinhafen als Sackgasse ausgewiesen“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Eine Umleitung werde dazu eingerichtet. Sowohl der Flugplatz als auch die Firma Haltermann bleiben über die Straße Am neuen Rheinhafen erreichbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1