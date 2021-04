Speyer. Das Schnelltestangebot der Stadt und des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in den Räumlichkeiten der Jugendförderung wurde über die Osterfeiertage sehr gut angenommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Insgesamt seien von Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag 1363 Personen getestet worden. Drei Testergebnisse fielen positiv aus.

„Ich möchte mich ganz herzlich bei den Helfern des ASB für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken, insbesondere an den zurückliegenden Osterfeiertagen. Sie haben einmal mehr ihre Zeit und Energie investiert, um anderen Menschen ein sichereres Gefühl bei Zusammentreffen im engen Familienkreis zu geben. Dafür verdienen Sie unser aller Respekt“, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Am Gründonnerstag wurden 188 Personen getestet ohne positives Testergebnis, am Karfreitag waren von 280 getesteten Personen eine positiv, am Ostersamstag wurden 408 Personen getestet, davon keine positiv. Am Ostersonntag gingen 296 Personen zum Testen, ohne dass ein positives Ergebnis festgestellt wurde, und am Ostermontag habe 218 Schnelltests zwei Corona-Infektionen zum Vorschein gebracht.

Die positiven Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt und der Unteren Infektionsschutzbehörde zur weiteren Veranlassung gemeldet. Die Betroffenen erhalten zur Validierung des Schnelltestergebnisses einen zusätzlichen PCR-Test.

Allgemeinverfügung bis 19. April

Da die Neuinfektionen im Stadtgebiet weiter dauerhaft den Inzidenzwert von 100 übersteigen, wurde außerdem die Allgemeinverfügung vom 25. März bis einschließlich 18. April verlängert. Erst wenn die Neuinfektionsrate für sieben Tage stabil unter dem Wert 100 liegt, können wieder erste Lockerungsschritte veranlasst werden. zg