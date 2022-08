Beim Löschen zuschauen und viel Neues lernen

Speyer. Nachdem der Tag der Feuerwehr pandemiebedingt zwei Jahre in Folge nicht wie gewohnt stattfinden konnte, gibt es kommende Woche am Sonntag, 4. September, von 10 bis 18 Uhr in der Speyerer Feuerwache (Industriestraße 7) wieder ein Fest in gewohnter Größe. Der diesjährige Tag der Feuerwehr steht ganz im Zeichen des Katastrophenschutzes. Natürlich kommen auch das gemütliche Beisammensein, nette Gespräche, Schauvorführungen und leckeres Essen – für das wie immer die Schnelleinsatzgruppe-Verpflegung (SEG-V) sorgt – nicht zu kurz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eingeladen sind alle interessierten Bürger sowie Freunde der Feuerwehr, die sich vor Ort ein Bild von deren Leistungsfähigkeit im Bereich des Katastrophenschutzes und darüber hinaus machen möchten. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und wird um 10.30 Uhr durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann offiziell eröffnet.

Gefahrstoffzug wird erläutert

Im Hof der Feuerwache präsentieren alle Facheinheiten (Wasserschutzzug, Gefahrstoffzug, Information und Kommunikation und Wasserförderung) der Feuerwehr Speyer sowie die Schnelleinsatzgruppe Sanität/Betreuung (SEG SAN/Betreuung), das THW Speyer und die DLRG Speyer ihre Mitmach- und Informationsstationen. Der städtische Baubetriebshof wird mit einem Stand zum Thema mobiler Hochwasserschutz teilnehmen.

Mehr zum Thema Blaulicht Feuerwehr Speyer bekämpft Flächenbrand - vermutlich Brandstiftung Mehr erfahren

An den verschiedenen Stationen besteht für die Besucher vielfach die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und Dinge auszuprobieren. Praktisch veranschaulicht wird außerdem ein Zehn-Tages-Vorrat an Essen und Getränken für eine Person, wie er vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfohlen wird.

Parade der Fahrzeuge

Bei einer Parade auf der Heinkelstraße werden alle neuen Fahrzeugen und Geräte präsentiert, die seit 2020 für die Feuerwehr und den Katastrophenschutz angeschafft wurden. Im Anschluss wird unter dem Titel „Alarm der Hilfskräfte“ ein kleines Theaterstück aufgeführt, das den Zuschauenden greifbar macht, wie sich ein Alarm für Hilfskräfte im Ehrenamt im Alltag darstellt. Dabei wird darauf eingegangen, wie sich ein Rückgang des ehrenamtlichen Engagements bei der Freiwilligen Feuerwehr auf die Alarmierung und letztlich auf die Schlagkraft der Wehr als Ganzes auswirkt.

Darüber hinaus wird es noch zahlreiche weitere Highlights im Programm geben, wie beispielsweise die Präsentation eines ausrückbereiten Löschzuges, Spiel- und Spaßangebote für Kinder von der Jugendfeuerwehr sowie die Ausstellung der Großraumlüfter der Feuerwehr Speyer, des Hydro-Jet-Systems und der ganzen Gerätewagen-Logistik der Werksfeuerwehr Haltermann.

Aufgrund der Veranstaltung muss die Heinkelstraße zwischen der Einmündung Industriestraße und der Stichstraße beim Peugeot-Händler am Sonntag, 4. September, zwischen 7 und 21 Uhr für den Individualverkehr gesperrt werden. Umleitungen über die Industriestraße und Am Neuen Rheinhafen sind ausgewiesen. Die Zufahrt ist bis in die Stichstraße Heinkelstraße von der Geibstraße und von der Straße Am Neuen Rheinhafen aus kommend weiterhin möglich. zg