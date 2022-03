Beim Rumble Jam geht’s rund

Speyer. Einen Rumble-Jam-Abend können Interessierte am Donnerstag, 17. März, in der Heiliggeistkirche ab 20 Uhr erleben. Hannes Hoffmann an der Gitarre, Moritz Erbach am E-Piano, Hans-Joachim Grieb am Kontrabass, Hering Cerin an der Snare und Michael Kosho Koschorreck an der Gitarre und dem Mikrofon verzaubern die Zuschauer. Der Eintritt frei, ein Hut für Spenden steht dabei, heißt es in einer Mitteilung.

Eine Reservierung ist notwendig und im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Telefon 06232/7 20 18, unter tickets@zimmertheater-speyer.de – mit den Kontaktdaten aller Besucher – oder über die Homepage möglich. Derzeit können nur Geimpfte, Genesene sowie aktuell negativ Getestete oder Geboosterte die Veranstaltung erleben. Die jeweils gültigen Regelungen veröffentlichen die Verantwortlichen unter www.zimmertheater-speyer.de. zg

