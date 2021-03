Speyer. Aufgrund der Sanierungsarbeiten an der Vierungskuppel des Speyerer Doms ist die Demontage von zwei Strahler am Vierungsturm notwendig. Diese beleuchten den östlichen Teil des Mittelschiffsdaches. Die Elektroleitungen wurden an diesem Montag abgeklemmt, sodass die vorhandenen Halterungen inklusive Beleuchtung am Dienstag, 9. März 2021, durch eine Fachfirma demontiert und zwischengelagert werden können. Die Halterungen behindern die Bearbeitung der Fassadenflächen und des Laufganges an der Vierungskuppel, weshalb sie für die Sanierungsarbeiten in diesen Bereichen aus Sicherheitsgründen temporär zurückgebaut werden müssen. Mit Abschluss der Maßnahmen gegen Spätjahr wird die Beleuchtung an der Vierungskuppel wieder in Betrieb genommen, heißt es in einer Mitteilung der Bischöflichen Pressestelle.

