Beruf mit Perspektive und sozialem Charakter

Speyer. 17 Gesundheits- und Krankenpfleger haben Anfang August ihr Examen bestanden und fast alle haben nun eine Stelle im Krankenhaus „Zum Guten Hirten“ in Ludwigshafen oder im Sankt Vincentius Krankenhaus in Speyer angenommen. Die Auszubildenden haben ihr Examen erfolgreich in der Schule für Pflegeberufe Speyer absolviert und können nun, nach ihrer dreijährigen Ausbildung, Menschen aller Altersstufen – vom Kind bis zum Senior – qualifiziert pflegen.

In insgesamt 2100 Theorie- und 2500 Praxisstunden wurden sie auf ihre künftige Tätigkeit in der Pflege vorbereitet. Eine praktische Prüfung fand bereits im Juni statt und drei schriftliche Prüfungen legten die jungen Menschen im Juli ab. Im August wurden zusätzlich alle Auszubildenden mündlich geprüft, bevor sie in einer kleinen Feierstunde Zeugnis und Urkunde in Empfang nehmen konnten. Nach berührenden Segensworten durch Krankenhausseelsorgerin Pfarrerin Claudia Enders-Götzelmann und Glückwünsche durch Bernhard Fischer, Verwaltungsdirektor des Sankt Vincentius Krankenhauses, feierten die frisch gebackenen Gesundheits- und Krankenpfleger gemeinsam mit den Beteiligten der Ausbildung in der Aula des Sankt Vincentius Krankenhauses.

Fast alle Abgänger übernommen

Fast alle frisch examinierten Pfleger werden direkt vom Sankt Vincentius Krankenhaus und vom Krankenhaus „Zum Guten Hirten“ übernommen und beginnen in Kürze auf verschiedenen Stationen ihren Dienst. Schulleiter Daniel Kroneder ist sich sicher, dass gut ausgebildete Pflegefachpersonen immer mehr gefragt sein werden. Kroneder sagte dazu: „Unsere Auszubildenden sind nicht nur gut ausgebildet, sie haben auch gelernt, in schwierigen Zeiten wie der Pandemie ihren Mann beziehungsweise ihre Frau zu stehen!“

Der neue Kurs ab September ist zwar vollständig besetzt, die Schule für Pflegeberufe plant aber schon einen neuen Ausbildungsgang ab April 2022. „Wer einen Beruf sucht, in dem man sich sozial engagiert, mit Menschen in Kontakt kommt und wer gerne in einem Team arbeitet, für den ist der Pflegeberuf eine gute Chance, seine Vorlieben zusammenzubringen“, wirbt Kroneder. Voraussetzung für eine Bewerbung ist mindestens der Realschulabschluss oder eine abgeschlossene Ausbildung in der Alten- und Krankenpflegehilfe sowie eine körperliche Grundfitness und seelische Ausgeglichenheit. zg/ab

Info: Weitere Infos gibt es unter www.vincentius-speyer.de