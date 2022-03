Berufswahl ohne Klischees

Speyer. Die Stadtverwaltung Speyer und viele ortsansässige Unternehmen und Behörden laden Schülerinnen und Schüler ab der 6. Klasse am Donnerstag, 28. April, nach zweijähriger Pause wieder zum Girls’ Day und Boys’ Day ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Obwohl Mädchen und junge Frauen die Schule oftmals mit guten bis sehr guten Schulabschlüssen beenden, fällt die Berufswahlsehr häufig auf Berufe oder Studienfächer, in denen Frauen bereits überrepräsentiert sind. Während sich Schülerinnen vermehrt für soziale und geisteswissenschaftliche Berufe interessieren, entscheiden sich Jungen nach der Schule überwiegend für eine Ausbildung oder ein Studium im handwerklichen oder technisch-naturwissenschaftlichen Bereich.

Bis heute wird die Berufswahl durch Geschlechterklischees beeinflusst und das Feld der Berufe, die überhaupt in Betracht gezogen werden, ist für Schüler oft sehr überschaubar. Damit Mädchen und Jungen ihre Berufsmöglichkeiten frei von Geschlechterklischees und veralteten Rollenbildern treffen und damit ihre Zukunftschancen voll ausschöpfen können, bietet der Girls‘- und Boys’Day praktische Einblicke in Berufsbereiche, in denen das jeweils eigene Geschlecht noch nicht so stark vertreten ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Speyer haben Schülerinnen unter anderem die Möglichkeit den beruflichen Alltag einer Feuerwehrfrau, Polizistin, Architektin oder Filmemacherin kennenzulernen. Schüler hingegen können an diesen Tagen Einblicke in Berufe des Standesbeamten, Klimaschutzmanagers oder Erziehers erlangen.

Vom Unterricht freigestellt

Die Stadtverwaltung bietet 22 Plätze für Mädchen und elf Plätze für Jungen an. Dabei sind drei der Plätze direkt im Stadtvorstand angesiedelt. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Bürgermeisterin Monika Kabs und Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann werden jeweils einer Schülerin spannende Einblicke in ihre Arbeit und Aufgaben geben.

Das ganze Angebot und Anmeldemöglichkeiten gibt es im Internet unter „Radar“ bei www.girls-day.de und www.boys-day.de. Alle weiterführenden Schulen in Speyer stellen die Teilnehmer an diesem Tag vom Unterricht frei. zg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3