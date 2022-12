Besser hören im Dom

Speyer. Die Erneuerung der Lautsprecheranlage gehörte 2022 zu den großen Projekten am Dom. Mehrere Kilometer Kabel mussten neu verlegt und neue Lautsprecher installiert werden. Nun konnten – rechtzeitig vor Weihnachten – die letzten Arbeitsschritte zur Inbetriebnahme einer induktiven Höranlage abgeschlossen werden. Damit können Redebeiträge oder Musik, die über Mikrofone aufgenommen werden, direkt auf Hörgeräte übertragen werden. Menschen mit Höreinschränkungen können so die Audiosignale direkt im Ohr empfangen, was in einem großen, halligen Raum wie dem Dom sehr hilfreich ist.

Verlegt wurde die Induktionsschleife rund um die Bankreihen im Mittelschiff bis zum hinteren Quergang. Lediglich die letzten acht Reihen sind nicht Teil der induktiven Höranlage. Das eingespeiste Signal, also die Sprechstimme des Priesters oder der Lektorin, werden direkt an der Schallquelle aufgenommen und über die Induktionsschleife als elektromagnetisches Wechselfeld ausgesendet.

Im Dom weisen Schilder auf die neue induktive Höranlage hin. © Domkapitel

Mit fast allen gängigen Hörgeräten können diese Tonsignale störungsarm wiedergegeben werden. Um die Funktion nutzen zu können, müssen Träger eines Hörgerätes dieses auf „T“ stellen. Wer unsicher ist, ob das eigene Hörgerät über die Funktion verfügt oder wie diese zu bedienen ist, kann sich an den Hörgeräteakustiker seines Vertrauens wenden. zg