Beste Vorleser wird gekürt

Speyer. Wer ist der oder die beste Vorlesende in der Stadt? Beim Regionalentscheid des 64. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandelslesen die Sieger der Schulentscheide um die Wette. Der Stadtentscheid in der Domstadt wird von der Stadtbibliothek veranstaltet und findet am Montag, 27. Februar, um 15 Uhr im Vortragssaal der Villa Ecarius in der Bahnhofstraße 54 statt.

Zwei Schüler und sechs Schülerinnen der 6. Klassen von insgesamt acht Speyerer Schulen werden aus einem Buch ihrer Wahl und einen Fremdtext vorlesen. Die Jury bestehend aus Matthias Folz (Kinder- und Jugendtheater Speyer), Ulf Weber (Leitung der Stadt- und Kreisbildstelle und Lehrer an der RealschulePlus Siedlung), Lena Certa (Stadt- und Kreisbildstelle), Jörg Zech (Stadtbibliothek Speyer) und der Siegerin des Stadtentscheids 2022, Nuria Walter, wird den Sieger bestimmen, der dann von Bürgermeisterin Monika Kabs gekürt wird. An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 6600 Schüler aus den 6. Klassen. zg