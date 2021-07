Besuch wird erleichtert

Speyer. Beide Bürgerbüros der Stadtverwaltung sind ab Dienstag, 10. August, wieder tageweise für den Kundenverkehr geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Speyerer Rathaus. Jeweils dienstags von 7.30 bis 15 Uhr und mittwochs von 7.30 bis 12 Uhr können die Bürger dann dort ohne vorherige Terminabsprache vorsprechen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadtverwaltung empfiehlt Besuchern für diese Tage eine frühzeitige Vorsprache, da es je nach Andrang und Personalanwesenheit zu einemAnnahmestopp beziehungsweise längeren Wartezeiten kommen könnte.

Für die restlichen Wochentage Montag, Donnerstag und Freitag ist eine Vorsprache weiterhin nur mit vorab vereinbarten Terminen vorgesehen.

Erleichterte Vereinbarung

Um den Bürgern das Vereinbaren von Terminen zu erleichtern, wurde im Frühjahr die Online-Terminvergabe im Bürgerbüro I in der Maximilianstraße eingeführt. Nun ist es auch im Bürgerbüro in der Industriestraße möglich, Termine für den Zeitraum ab Montag, 2. August, unter www.speyer.de/termine zu buchen. Alternativ sei eine telefonische Terminvereinbarung unter 06232/ 14 13 33 beziehungsweise 06232/14 13 34 oder eine Kontaktaufnahme per E-Mail an buergerbuero@stadt-speyer.de möglich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gerade im Hinblick auf ablaufende Ausweisdokumente oder auch ablaufende Bewohnerparkausweise bittet die Stadtverwaltung in der Pressemitteilung um möglichst frühzeitige Terminvereinbarungen

Bürgern, die einen Termin vereinbart haben, diesen aber nicht mehr wahrnehmen möchten, werden von der Stadtverwaltung gebeten, ihre Termine rechtzeitig wieder abzusagen, damit diese wieder für andere Interessenten freigegeben werden könnten. zg