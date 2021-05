Betroffenenbeirat im Bistum gegründet

Speyer. Mit einer Auftaktveranstaltung hat sich der Betroffenenbeirat im Bistum Speyer gegründet. In ihm wirken Betroffene an der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs und einer Verbesserung der Prävention mit. Bernd Held wurde von den Mitgliedern zum vorläufigen Sprecher gewählt. „Unser Ziel ist es, Hinweise auf Tatverdächtige und Tatorte zu geben, die Aufarbeitung kritisch zu begleiten sowie Vorschläge für eine Verbesserung der Präventionsmaßnahmen zu geben. Es ist gut, dass wir im Gremium personell gut aufgestellt sind und so durch unsere Erfahrungen Tatorte betrachten können“, erklärt Bernd Held.

Generalvikar Andreas Sturm freut sich über die Gründung: „Durch den Beirat können Betroffene ihre Anliegen, Erfahrungen und Sichtweisen einbringen und selbst in die Öffentlichkeit tragen.“ Sturm hofft auf eine gute Zusammenarbeit: „Wir wollen mit den Betroffenen am Ziel einer Kirche arbeiten, die Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Erwachsene wirksam schützt.“ is