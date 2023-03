Bettina Deuter war die Grande Dame der Pressefotografie

Speyer. Erst vor ein paar Wochen haben die beiden Söhne und ihre Familien mit Bettina Deuter noch ihren 91. Geburtstag gefeiert. Im Pflegeheim, wo sie die letzten Monate verbrachte. Jetzt hat sie die Augen für immer geschlossen. Speyer verliert mit ihr die Grande Dame der Pressefotografie. Sie hat den Papst, Könige und Staatsmänner bei ihren Besuchen in der Domstadt begleitet und sie hat immer den richtigen Ton getroffen, um den besten Platz in der Fotografenriege zu bekommen.

Für die Menschen in Speyer wird sie immer die Pressefotografin bleiben, die stets freundlich, verbindlich und charmant die Ereignisse ihrer Heimatstadt festhielt. Überörtlich hat sich Bettina Deuter eher als Buchautorin einen Namen gemacht. Ihr Werk „Wir vom Jahrgang 1932“, erschienen im Wartberg Verlag, war ein großer Erfolg und den hat sie mit Bildbänden über das Alltagsleben in Speyer in der Nachkriegszeit ergänzt. Über 40 Jahre lang hat Bettina Deuter das Zeitgeschehen für die Speyerer Tagespost bildlich dokumentiert und viele Fotos von ihr sind auch in der Schwetzinger Zeitung erschienen. Ihr Handwerk hatte sie von der Pike auf gelernt bei Foto Herrmann. Tag und Nacht war Bettina Deuter im Einsatz, hielt Unfälle und Brände ebenso fest wie Feste aller Art. Ihr geliebter Mann Karl („Jimmy“) sorgte für die Familie und unterstützte sie in ihrer Tätigkeit nach Leibeskräften.

Wohl fühlte sie sich, wenn viele Freunde zum Feiern vorbeischauten – vom Bischof bis zum Ministerpräsidenten, vom Landrat bis zum Oberbürgermeister reichte die Liste der Prominenz, die den Partykeller bei runden Geburtstagen bevölkerten. Das bleibt unvergesslich – wir werden sie vermissen.

Die Trauerfeier findet am Dienstag, 21. März, um 13 Uhr auf dem Speyerer Friedhof statt. mm/jüg