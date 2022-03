Bewaffneter Überfall auf Wettbüro

Mannheim. Am Samstagmittag haben drei Maskierte ein Wettbüro in G 4 in der Innenstadt überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betraten die drei Unbekannten gegen 12.35 Uhr mit Pistolen und einem Schlagstock bewaffnet das geöffnete Geschäft, bedrohten unvermittelt einen 51-jährigen Beschäftigen und forderten ihn auf Bargeld herauszugeben. In einem Hinterzimmer, in das die Täter den Angestellten drängten, öffneten sie anschließend einen Tresor und raubten daraus Geld. Einer der Täter machte sich zudem an einem Spielautomaten zu schaffen und entwendet daraus offenbar weiteres Geld. Anschließend flüchteten die drei Männer. Wie viel Bargeld bei dem Raub erbeutet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Zwei schlanke, ein kräftiger Täter

Für die drei Männer gibt es Beschreibungen. So soll der erste Täter etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er sprach Deutsch mit Akzent, trug eine schwarze Sturmhaube, einen schwarzen Pullover mit weißen Streifen an den Ärmeln, eine schwarze Jogginghose mit drei weißen Streifen an den Beinen, weiße Schuhe und war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet.

Auch der zweite Täter, etwa 1,75 Meter groß und ebenfalls schlank, sprach Deutsch mit Akzent. Er trug eine weiße Mund-Nasen-Maske, einen blauen Kapuzenpullover, schwarze Jeans und schwarze Schuhe und war mit einer schwarzen Schusswaffe bewaffnet. Der dritte Täter wird als mindestens 1,85 Meter groß und kräftig bis übergewichtig beschrieben. Er trug eine dunkelblaue oder schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und schwarze Schuhe und führte einen Teleskop-Schlagstock mit sich. Zeugen werden gesucht: 0621/174 44 44. pol/mik

