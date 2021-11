Bianca Hofmann jetzt an der Spitze

Speyer. Der Kreisverband der FDP hat auf seinem Parteitag ein neues Trio an die Spitze gewählt. Kreisvorsitzende ist Stadträtin Bianca Hofmann, Stellvertreter sind Dr. Thorsten Frank und Bruno Brommer. Der geschäftsführende Vorstand wird komplettiert durch den neuen Schatzmeister Christoph Krammer und Schriftführer Herrn Marius Weiler. Weiler ist auch weiterhin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und Vorsitzender der Julis in Speyer. Sie werden unterstützt durch die Beisitzer Anna Grohmann, Ruben Stritzinger, Carsten Meiswinkel, Robert Schulz, Andreas Limmer und Carsten Jung.

„Mit diesem Vorstandsteam stellt sich die FDP Speyer gut für die Zukunft auf. Ein großer Dank geht an den bisherigen Vorsitzenden Dr. Thorsten Frank für sein großes Engagement in den vergangenen sechseinhalb Jahren. Mit derzeit 57 Mitgliedern will die FDP eine Politik für heute und morgen gestalten und Speyer in eine gute Zukunft begleiten.“, sagt Hofmann.